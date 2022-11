Scarpe donna da indossare in ufficio: top 4 modelli

Quando si parla di look da lavoro, più precisamente di outfit da ufficio, il 90% delle persone immagina completi giacca e pantalone abbinati a scarpe con il tacco super scomode che a fine giornata vengono lanciate direttamente in auto.

In realtà, questo prototipo di abbigliamento da ufficio è molto lontano dalla realtà e ci sono dei veri e propri modelli di scarpe da ufficio donna esteticamente belli e comodi, da poter indossare fino a tarda sera, anche per un aperitivo o una cena fuori.

Il look da ufficio è formato da capi pratici, eleganti, comodi e minimal. Alcuni uffici possono presentare un dress code specifico, da rispettare alla lettera, altri invece lasciano completamente liberi i propri dipendenti di poter indossare ciò che vogliono, tenendo sempre in mente che anche l’occhio vuole la sua parte.

Il guardaroba femminile presenta numerosi indumenti e scarpe da ufficio donna per creare outfit alternativi e soprattutto più moderni rispetto al classico tailleur con tacco. Ma quali sono le scarpe comode da ufficio di tendenza per l’inverno 2022/2023?

Modelli scarpe da ufficio di tendenza 2022-2023

La stagione invernale richiede ogni anno l’acquisto di nuove calzature, accessori e abbigliamento di tendenza per far fronte alle lunghe giornate fredde e intense da vivere all’interno del proprio ufficio.

In inverno, anche se si lavora in ufficio, non è possibile indossare sneakerse scarpe leggere, ma è necessario scegliere calzature adatte alle temperature più fredde, alla pioggia, alla neve e resistenti.

Ci pensano le nuove tonalità di tendenza a dare un gioco di luce e colori a questo lungo inverno freddo che ci aspetta, grazie ai colori della palette invernale che quest’anno si presentano più forti e vivaci, anche per le scarpe.

Prima di vedere i modelli di tendenza, è bene sapere che è necessario scegliere tra scarpe comode da ufficio o scarpe da ufficio con tacco. Due categorie completamente diverse, le prime adatte per tutti i giorni, le seconde più adatte a giornate importanti caratterizzati da meeting e riunioni.

5 tendenze scarpe autunno inverno 2022-23

Le principali tendenze per questa stagione autunno-inverno si possono elencare in 5 punti.

1. Scarpe comode ufficio: stivali alla caviglia

Classici e contemporanei, gli stivali alla caviglia rappresentano un vero must dell’abbigliamento per gli uffici. Scelti dai migliori designer, sono calzature super confortevoli e adatte per vivere la vita quotidiana in ufficio.

Eleganti ma non troppo formali, durevoli e confortevoli, si presentano in questa stagione con tonalità chiare come il bianco, il beige, il lilla e il rosa, ma anche con colorazioni intense come il Rose Violet, il nero rock e le diverse sfumature di marrone. Tra i modelli più richiesti troviamo senza dubbio gli stivali Chelsea: lisci e senza cerniere, arrivano fino alla caviglia.

2. Outfit ufficio scarpe basse: sneakers

Intramontabili, sempre presenti negli armadi di tutte le donne, in tante colorazioni e forme diverse. Le sneakers da ufficio sono scarpe da donna formali ma al tempo stesso super confortevoli e caratterizzati da uno stile minimal ed elegante, da forme regolari che si adattano perfettamente anche agli outfit più seri.

3. Scarpe tacco ufficio: décolleté

Considerate come le scarpe da ufficio per eccellenza, ma non sempre apprezzate da tutte le lavoratrici, le décolleté sono state adattate negli anni appositamente per essere più confortevoli e poter essere utilizzate comodamente anche per tutto il giorno.

Le décolleté adatte hanno un tacco relativamente basso, più comodo e resistente. Le tonalità di tendenza per questo inverno sono i colori pastello, le colorazioni accese come il rosa, il celeste e il verde smeraldo. Attenzione però, è fondamentale non osare troppo.

4. Preppy is back

Di origine londinese, lo stile preppy ha conquistato tutte le donne alcuni anni fa ed è pronto a tornare nuovamente tra le tendenze scarpe autunno-inverno 2022/2023.

Molto simili alle scarpe Oxford ma più comode e adatte alle giornate in ufficio, le preppy sono facilmente abbinabili con stili casual, eleganti e sportivi, realizzati in pelle scamosciata o pelle tradizionale. A differenza di una Oxford, però, si presentano con un’allacciatura più aperta e una cucitura che si concentra sulla parte superiore della scarpa.