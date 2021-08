New York Fashion Week Primavera/Estate 2022, le sfilate e le news dalla Grande Mela

Finalmente di nuovo in presenza, dal 7 al 12 settembre 2021 tornano le sfilate della New York Fashion Week. Ecco tutto quello che c’è da sapere!

La New York Fashion Week sta per tornare. Dopo due edizioni in modalità virtuale a causa della pandemia da coronavirus, una rapida occhiata al calendarioper la Primavera/Estate 2022 ci suggerisce che è valsa la pena aspettare.

Le novità dalla NYFW Spring/Summer 2022

E dunque, da martedì 7 settembre a domenica 12 settembre 2021 ci aspettano 93 eventi di cui 82 tra sfilate e presentazioni tra nomi istituzionali e brand e designer indie partendo da Christian Siriano e finendo con Tom Ford nella serata di chiusura.

Nel mezzo, habitués come Tory Burch, Michael Kors, Oscar de la Renta e Carolina Herrera ed eclatanti novità come la sfilata di Moschino, prevista per il pomeriggio del giovedì.

Il calendario della New York Fashion Week Primavera/Estate 2022. Courtesy nyfw.com

Tutti gli show e le presentazioni saranno comunque anche trasmessi in streaming sull’hub digitale che CFDA ha creato per offrire il massimo supporto possibile ai designer americani e per riportare in primissimo piano la Settimana della Moda newyorchese.

Per offrire un ulteriore sostegno alla NYFW, IMG ha creato IMG Fashion Alliance, un gruppo di stilisti americani che, secondo le parole della compagnia, “contribuiranno a definire il futuro della NYFW con IMG”. Della neonata Alleanza fanno parte Joseph Altuzarra di Altuzarra, Brandon Maxwell, Jason Wu, LaQuan Smith, Alexandra O’Neill di Markarian, Laura Kim e Fernando Garcia di Monse, Prabal Gurung, Jack McCollough e Lazaro Hernandez di Proenza Schouler, Kate e Laura Mulleavy di Rodarte, Sergio Hudson e Telfar Clemens di Telfar.

Il MET Gala 2022

Al culmine della New York Fashion Week dedicata alle collezioni per la prossima estate, ci aspetta il MET Gala, in anticipo rispetto alla sua solita data del primo lunedì di maggio, che si terrà in forma ridotta ma non per questo meno rutilante.

Ispirato come sempre all’annuale mostra allestita dal Costume Institute del Metropolitan Museum, che quest’anno sarà suddivisa nelle due macrosezioni In America: A Lexicon of Fashion e In America: An Anthology of Fashion, il ballo avrà come tema proprio la moda americana e avrà come padroni di casa, accanto ad Anna Wintour, Tom Ford e Adam Mosseri, stelle giovanissime come Billie Eilish, Timothée Chalamet, Amanda Gorman e Naomi Osaka.

Cover photo Carolina Herrera Autunno/Inverno 2020. Photo credit SplashNews.com