Cronografi maschili: un accessorio dall’aspetto elegante, ma dal cuore sportivo

Il cronografo occupa il quarto posto nella classifica degli accessori maschili più acquistato al mondo.

Ricercato ed elegante, completa il look perfetto delle grandi occasioni o anche delle serate passate a bere una birra con gli amici; in questo tipo di orologio si trova il perfetto equilibrio tra raffinatezza e praticità, adatto a qualsiasi occasione è un accessorio elegante, ma dal cuore sportivo.

Ne troverete in commercio per tutti i gusti e per tutte le fasce di prezzo, anche online (clicca qui).

Ma vediamo insieme come scegliere il cronografo perfetto per voi.

Proprietà dei cronografi

Un cronografo è un orologio che presenta una o più funzioni aggiuntive dette complicazioni.

Sono presenti sul quadrante del cronografo 3 contatori circolari che indicano le ore, i minuti ed i secondi; nei modelli più complessi troverete altri settori che possono indicare i giorni, le fasi lunari o i mesi dell’anno.

La funzionalità aggiuntiva ore-minuti-secondi serve per misurare con un certo grado di precisione il tempo; Il meccanismo si aziona e si stoppa tramite un pulsante situato sopra la corona, un secondo pulsante situato nella parte inferiore del cronografo permette di azzerare i contatori.

Sono proprio questa particolarità che donano al cronografo l’aspetto classico ed elegante sotto il quale lo conosciamo.

Tipologie di Cronografi

Esistono principalmente tre tipologie di Cronografi: quelli classici, i flyback ed infine i cronografi rattrappanti.

Vediamo in cosa si differenziano gli uni dagli altri; i cronografi classici sono quelli che abbiamo appena descritto, la versione più basica e semplice dell’accessorio.

I cronografi flyback, introdotti nel 1936, sul mercato presentano una funzionalità aggiuntiva rispetto ad i modelli classici: questo modello è in grado di azzerare il cronometro durante una misurazione; infatti, premendo il pulsante di azzeramento in maniera continua, la misurazione viene immediatamente portata a zero e rilasciandolo, riprende.

Nei modelli classici, al contrario, è possibile azzerare il cronometro solo dopo avere fermato la misura con il pulsante superiore.

La funzionalità flyback è abbastanza costosa, in quanto comporta una modifica importante nel meccanismo dell’orologio stesso; per i modelli più economici ci si aggira intorno ai 5000 euro.

Il cronografo rattrappante, dal francese che vuol dire recuperare, è dotato di una funzionalità molto utile per gli sportivi: il contatore dei secondi è dotato di un sistema a doppie lancette che permette di misurare i tempi intermedi e dei giri di corsa.

Immaginiamo che durante una gara vogliate misurare contemporaneamente il tempo di arrivo del primo e del secondo classificato, dovrete munirvi di due cronografi classici perfettamente sincronizzati o molto semplicemente di un cronografo rattrappante; azionerete, quindi, il vostro cronografo rattrappante con il classico pulsante d’avvio, situato alle 3, entrambe le lancette partiranno e, una volta arrivato il vincitore, con un altro pulsante, situato alle 10, stopperete la prima lancetta mentre la seconda continuerà a funzionare fino all’arrivo del secondo classificato, misurando il suo tempo.

Se i tempi da misurare superano il minuto avrete bisogno di un cronometro rattrappante di tipo Double Split, nel quale anche il contatore dei minuti avrà lo stesso meccanismo; raramente si possono trovare anche cronografi a Triple Split nei quali anche il quadrante delle ore ha una doppia lancetta.

I prezzi e le migliori marche in commercio

I prezzi dei cronografi variano molto, in funzione della tipologia, della marca e ovviamente del design, più o meno esclusivo.

Possiamo distinguere almeno quattro fasce di prezzo:

Cronografi economici : hanno un costo che varia dai 70 ai 300 euro, sono cronografi casual e sportivi ; Tra le migliori marche che ne producono trovate Swatch , Festina , Cityzen , Sector , Fossil e Breil .

: hanno un costo che varia dai 70 ai 300 euro, sono cronografi e ; Tra le migliori marche che ne producono trovate , , , , e . Cronografi acquistabili con budget medio : il prezzo, in questo caso, oscilla tra i 300 ed i 500 euro sono cronografi che utilizzano materiali e meccanismi più pregiati e tra le marche vanno citati Bulova , Tissot e Philipe Watch .

: il prezzo, in questo caso, oscilla tra i 300 ed i 500 euro sono cronografi che utilizzano e più e tra le marche vanno citati , e . Cronografi acquistabili con budget elevato : dai 500 ai 1000 euro sono più eleganti e dal design sportivo ma raffinato , anche in questo caso Tissot , Bulova e Morphic propongono vari modelli interessanti.

: dai 500 ai 1000 euro sono più eleganti e dal ma , anche in questo caso , e propongono vari modelli interessanti. Cronografi di lusso: partiamo da un budget minimo di 3000 euro e si sale molto rapidamente fino a raggiungere anche 40000/50000 e più.

Tra le marche che propongono questa tipologia d’articolo son le celebri Rolex, Cartier e Hamilton.

Come avrete capito tutto dipende da quanto volete investire sul vostro elegante segnatempo.

Altre informazioni utili

Prima di acquistare il vostro cronografo, valutate anche il vostro bisogno di opzioni aggiuntive.

Ad esempio potreste avere necessità di barrette che si illuminano per poter controllare l’ora anche nel buio, oppure se siete sportivi professionisti, di acquistare un cronografo resistente all’acqua e agli urti.

Se intendete invece misurare le distanze e le velocità allora dovrete optare per un cronografo con annesso tachimetro.

Infine prima di acquistare il vostro cronografo vi consiglio di recarvi comunque in un punto vendita, per provarlo e toccare con mano, in maniera da potervi rendere conto dell’ingombro reale e del peso, fattori anch’essi indispensabili per fare la scelta giusta.