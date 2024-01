Come abbinare i pantaloni a zampa in inverno: consigli e outfit

Il pantalone a zampa è un modello iconico, aderente sulle cosce e ampio dal ginocchio in giù, che fa il suo ingresso nella moda femminile intorno agli anni ‘20, torna alla ribalta negli anni ‘60 tra i giovani hippy e poi nelle notti disco dance degli anni ’70 e diventa il capo d’eccellenza negli anni 2000, rigorosamente a vita bassa, tra le donne alla ricerca di uno stile bohemienne e sofisticato.

I pantaloni a zampa tornano in passerella anche in questo inverno 2023-2024, con nuovi modelli in un mix di tendenze: dai tagli più classici a quelli a vita bassissima, dall’elegante gessato al cut-out più contemporaneo e alternativo.

In questo articolo saranno svelati alcuni abbinamenti top per esaltare al massimo il look con pantalone a zampa, dai capi perfetti agli accessori indispensabili.

Casual, chic ed elegante: 3 outfit perfetti con i jeans a zampa

Cosa c’è di meglio del jeans per ottenere un look casual? E allora si può indossare un pantalone a zampa in versione blue jeans slavato da abbinare a un maglione o dolcevita aderente oppure con t-shirt corta e cardigan in lana, così da creare equilibrio tra il sopra e il sotto. Questo outfit è perfetto sia con le sneakers che con i mocassini, mentre per completare il look in linea con lo stile anni 2000 di questo outfit, si può optare per una delle borse a spalla donna di Liu Jo, soprattutto nelle versioni con colori vibranti e tracolla regolabile.

Per un look più chic arrivano i jeans bootcut, modelli in denim elasticizzato dalla zampa “ridotta” che slanciano la figura e allungano le gambe. Si tratta di jeans a zampa a vita bassa o media, elasticizzati in alto per poi “aprirsi” sotto al ginocchio. La combo ideale è con blusa in pendant e giacca corta in pelle. Stivaletti e scarpe basse sono la scelta più indicata per outfit minimal ma femminile, mentre per la borsa non ci sono dubbi: meglio puntare su una borsa a mano in pelle nera.

Con i giusti accorgimenti, il pantalone a zampa può diventare anche un sinonimo di eleganza: se volete creare un look raffinato e prestigioso, non c’è niente di più azzeccato del tailleur con jeans a zampa nero e giacca. L’abbinamento perfetto è con camicia o blusa neutra e un paio di décolleté con tacco alto, che mettono in risalto tutta la femminilità. Per la borsa si può scegliere una borsa a spalla dalle piccole dimensioni o, per dare un tocco in più, un modello dalla fantasia pitonata o trapuntata.

I jeans a zampa di tendenza nell’inverno 2023/2024

Tra i modelli più originali dell’autunno-inverno 2023/2024 troviamo i jeans a zampa a vita alta, che arrivano appena sotto l’ombelico e i jeans a zampa larghissima, cioè quelli con apertura più ampia.

Molto in voga anche i jeans a zampa colorati, realizzati con le nuance della stagione e perfetti per dare un tocco di fantasia ed estro al proprio look, e i jeans a zampa full-print e ricami.

Ultimo modello must-have è il jeans a zampa baggy e oversize: larghissimi ma allo stesso tempo sensuali e femminili.