Chi è nato oggi 4 aprile: i compleanni glamour

Tantissimi auguri di buon compleanno a tutti i nati oggi e anche alle celebrities e ai vip che spengono le candeline il 4 aprile. Fra i personaggi famosi che festeggiano oggi c’è Robert Downey Jr. nato a New York nel 1965 e due volte candidato all’Oscar per Charlot e Tropic Thunder. Dopo essere stato cacciato dal cast della serie Ally McBeal a causa dei suoi problemi di tossicodipendenza, è tornato nelle grazie di Hollywood interpretando il supereroe Iron Man nei film del Marvel Cinematic Universe. Altre sue interpretazioni degne di nota sono anche quelle giovanili in La donna esplosiva e Meno di zero, oltre a quelle in The Singing Detective, Kiss Kiss Bang Bang, Zodiac, Sherlock Holmes, America oggi, 4 fantasmi per un sogno e Good Night, and Good Luck.

Avrebbe compiuto gli anni oggi anche Heath Ledger, nato a Perth nel 1979 e morto a New York il 22 gennaio 2008. Vincitore di un Premio Oscar assegnato postumo per il ruolo di Joker ne Il cavaliere oscuro, prima della sua scomparsa aveva recitato anche in film come 10 cose che odio di te, Il patriota, Il destino di un cavaliere, Lords of Dogtown, I segreti di Brokeback Mountain e Paradiso + Inferno.

È nato oggi a Roma nel 1963 anche Marco Giallini, candidato sei volte ai David di Donatello e ai Nastri d’argento, questi ultimi vinti tre volte per ACAB – All Cops Are Bastards, Tutta colpa di Freud e Perfetti sconosciuti. In Australia nel 1960 è nato invece Hugo Weaving, famoso per le sue interpretazioni dell’Agente Smith nella trilogia di Matrix, di re Elrond in quelle de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, di V in V per Vendetta e di Teschio Rosso in Captain America – Il primo Vendicatore.

Un altro personaggio famoso nato oggi è Natasha Lyonne, attrice nata a New York nel 1979. Nota soprattutto per aver interpretato i personaggi di Nicky Nichols in Orange Is the New Black, di Nadia Vulvokov in Russian Doll e di Jessica nella saga di American Pie, ha recitato anche in Dennis la minaccia, Tutti dicono I Love You, L’altra faccia di Beverly Hills, Detroit Rock City, Gonne al bivio, Scary Movie 2, La zona grigia, Kate & Leopold, Piccole bugie travestite, Party Monster, Blade: Trinity, SWOP: I sesso dipendenti, Hello, My Name Is Doris, Yoga Hosers – Guerriere per sbaglio, Show Dogs – Entriamo in scena, Honey Boy, Ad Astra, Irresistibile e Gli Stati Uniti contro Billie Holiday.

