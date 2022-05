Chi è nato oggi 3 maggio: i compleanni glamour

I nostri più sinceri auguri vanno a tutti i vip e personaggi famosi che festeggiano il compleanno il 3 maggio. Tra i nati oggi non possiamo non fare gli auguri a Elodie Di Patrizi, nata a Roma nel 1990 e diventata famosa grazie al secondo posto raggiunto nella quindicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. La sua popolarità è cresciuta ulteriormente con la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2017 e nel 2020, mentre l’anno dopo la sua presenza sul palco dell’Ariston non è stata più in qualità di concorrente, ma come co-conduttrice della seconda serata insieme al padrone di casa Amadeus e agli ospiti fissi Fiorello e Zlatan Ibrahimovic.

Un’altra festeggiata tra i personaggi famosi nati oggi è Rebecca Hall, nata a Londra nel 1982 e apparsa in film come The Prestige, Frost/Nixon – Il duello, The Town, Iron Man 3, Transcendence, Regali da uno sconosciuto – The Gift, Il GGG – Il grande gigante gentile, Godzilla vs. Kong, Vicky Cristina Barcelona, Il quiz dell’amore, 1921 – Il mistero di Rookford, Professor Marston and the Wonder Women e Christine e nelle serie televisive Red Riding 1974 e Parade’s End.

Tra i nati oggi anche Bobby Cannavale, nato in New Jersey nel 1970 e che abbiamo visto in telefilm come Squadra emergenza, Boardwalk Empire – L’impero del crimine, Vinyl, Will & Grace, Mr. Robot, Master of None e Homecoming e in film come Station Agent, Blue Jasmine, Spy, Ant-Man, Tonya, Jumanji – Benvenuti nella giungla e The Irishman.

Tra i nati oggi gli auguri sarebbero andati anche a James Brown, nato nella Carolina del Sud nel 1933 e morto ad Atlanta il 25 dicembre 2006. Inserito dal magazine Rolling Stone al settimo posto nella classifica dei 100 più grandi artisti della storia e al decimo nella lista dei migliori cantanti, è considerato uno dei maggiori innovatori del rhythm and blues, del soul e del funk, ispirando con la sua presenza scenica altri cantanti come Mick Jagger e Michael Jackson.

