Chi è nato oggi 3 dicembre: i compleanni glamour

A chi dobbiamo fare gli auguri tra i personaggi famosi nati il 3 dicembre? Iniziamo dagli Stati Uniti, precisamente dalla Carolina del Nord, dove nel 1960 è nata Julianne Moore, Premio Oscar 2014 per Still Alice, film che le ha fatto guadagnare anche un Golden Globe, un BAFTA e uno Screen Actors Guild Award. Diventata famosa nella seconda metà degli anni Novanta grazie a Nine Months e Il mondo perduto, ha recitato in pellicole molto apprezzate come Boogie Nights, Fine di una storia, Lontano dal paradiso e The Hours. Dal 2003 è sposata con il regista Bart Freundlich e ha due figli, Caleb e Liv nati rispettivamente nel 1997 e nel 2002.

Restiamo negli USA e andiamo a San Diego, in California, per fare gli auguri a Holly Marie Combs, anche lei attrice, nata nel 1973. La maggior parte del pubblico la ricorderà per i ruoli di Kimberly Brock in La famiglia Brock, Piper Halliwell in Streghe ed Ella Montgomery in Pretty Little Liars. Combs è molto attiva nel supporto a diverse cause ambientaliste, è stata sposata tre volte e ha tre figli: Finley Arthur, Riley Edward e Kelley James, tutti nati dal suo secondo matrimonio con l’operatore cinematografico David Donoho.

Infine andiamo in Pennsylvania, precisamente ad Allentown. Spegne oggi le candeline infatti Amanda Seyfried che proprio nella città americana è nata nel 1985. A 11 anni inizia a lavorare come modella e nel 2000 approda alla recitazione sia al cinema che in televisione interpretando, tra gli altri, i personaggi di Karen Smith in Mean Girls e di Lily Kane in Veronica Mars. Il successo internazionale arriva nel 2008 quando interpreta la figlia di Meryl Streep nella trasposizione cinematografica del musical Mama Mia! in cui mette in mostra le sue doti canore, confermate anche grazie al ruolo di Cosette in Les Misérables. È stata fidanzata con i colleghi Dominc Cooper, Ryan Philippe e Justin Long prima di sposare Thomas Sadoski, anche lui attore, da cui ha avuto i due figli Nina e Thomas.

Cover photo designed by Freepik