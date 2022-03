Chi è nato oggi 29 marzo: i compleanni glamour

Quali vip e quali personaggi famosi italiani e stranieri sono nati il 29 marzo? Tra le celebrities nate oggi, iniziamo facendo gli auguri di buon compleanno a Elena Sofia Ricci, nata a Firenze nel 1962 e vincitrice di numerosi riconoscimenti cinematografici come il David di Donatello con cui è stata premiata tre volte per Ne parliamo lunedì, Loro e Io e mia sorella. Tra le altre sue interpretazioni degne di nota quelle in Mine vaganti, Vetri rotti, Impiegati e Burro.

Elena Sofia Ricci con Massimo Pozzi Chiesa al 76esimo Festival del cinema di Venezia. Photo credits Daniele Venturelli. Courtesy Fragiacomo press office

Compleanno da ricordare anche quello della supermodella Elle Macpherson, nata in Australia nel 1964 e soprannominata The Body per le sue proporzioni invidiabili. Comparsa sulle copertine dei magazine più famosi e sulle passerelle più celebri, all’attività nella moda ha affiancato la recitazione, apparendo in film come Batman & Robin, Sirene, L’urlo dell’odio e L’amore ha due facce.

Compiono gli anni oggi anche Terence Hill, pseudonimo di Massimo Girotti, nato a Venezia nel 1939 e notissimo sia per i film interpretati con Bud Spencer che, in tempi più recenti, per il telefilm Don Matteo, Lucy Lawless, nata a Auckland in Nuova Zelanda nel 1968 e interprete della principessa guerriera Xena nell’omonima serie televisiva, di D’Anna Biers in Battlestar Galactica, di Lucrezia in Spartacus – Sangue e sabbia, di Diane Lewis-Swanson in Parks and Recreation, della Contessa Marburg in Salem e di Ruby in Ash vs Evil Dead, e Christopher Lambert, nato nello Stato di New York nel 1957 e protagonista di film come Greystoke – La leggenda di Tarzan, il signore delle scimmie, Subway, che gli ha fatto vincere un Premio César come miglior attore, I Love You, Il siciliano, Scacco mortale, 2013 – La fortezza, La fortezza: segregati nello spazio, Mortal Kombat, Druids – La rivolta, White Material, Ghost Rider – Spirito di vendetta, Kickboxer: Retaliation e Highlander – L’ultimo immortale.

