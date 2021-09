Chi è nato oggi 26 settembre: i compleanni glamour

Sono tanti i VIP italiani e stranieri che riceveranno gli auguri di compleanno in questo 26 settembre. Tra di loro troviamo Serena Williams, nata oggi in Michigan nel 1981. Soprannominata The Queen, è considerata una delle tenniste più forti di sempre e, diventata la numero uno del mondo nel luglio del 2002, ha occupato questa posizione per 319 settimane subito dietro a due leggende dello sport come Steffi Graf e Martina Navratilova. Nella sua carriera può vantare un palmares di tutto rispetto: ha vinto 7 volte gli Australian Open, 3 volte il Roland Garros, 7 volte il torneo di Wimbledon e 6 vole gli US Open. Questo solo per citare i tornei maggiori vinti in singolo, perché anche in coppia con la sorella maggiore Venus si è fatta valere sui campi di tutto il mondo.

Compie gli anni oggi anche Olivia Newton-John, cantante e attrice nata a Cambridge, nel Regno Unito, nel 1948, ma cresciuta in Australia dove si è trasferita con tutta la famiglia quando aveva solo 5 anni. Se certamente tutti la ricordano nel ruolo di Sandy in Grease, il film del 1978 tratto dal musical omonimo e interpretato anche da John Travolta che impersonava il protagonista maschile Danny Zuko, forse non sono in molti a conoscere i numerosi premi vinti come cantante né a sapere che può vantare ben quattro onorificenze per il contributo dato non soltanto nel mondo nell’arte ma anche per il suo impegno nella lotta contro il cancro.

Tra i nati oggi anche l’attore Jim Caviezel, nato nello Stato di Washington nel 1968 e interprete di film come La passione di Cristo, Soldato Jane, La sottile linea rossa, Frequency – Il futuro è in ascolto, Montecristo, Escape Plan – Fuga dall’inferno e Il tempo di vincere, oltre che di serie televisive come Person of Interest, Matteo Marzotto, imprenditore appartenente alla sesta generazione dei celebri industriali della lana, nato a Roma nel 1966, e Maurizio Gucci, erede della famosissima famiglia della moda italiana, nato a Firenze nel 1948 e morto a Milano il 27 marzo 1995.

