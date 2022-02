Chi è nato oggi 21 febbraio: i compleanni glamour

Tantissimi auguri a tutti i nati oggi, persone comuni o vip che siano. Ma quali personaggi famosi fanno il compleanno il 21 febbraio? Fra le celebrities che festeggiano in questo giorno c’è Tiziano Ferro, nato a Latina nel 1980 che, dal suo debutto nel 2001 con l’album Rosso relativo, ha venduto più di 15 milioni di copie e ottenuto numerosi premi nazionali e internazionali, dal Billboard Latin Music Award al Premio Italiano della Musica. Dal 2016 vive principalmente a Los Angeles con il marito Victor Allen con cui si è sposato nel 2019 negli Stati Uniti per poi unirsi civilmente nello stesso anno a Sabaudia.

Avrebbe ricevuto tanti auguri anche il conte Hubert de Givenchy, stilista francese nato nel 1927 e sempre nel Paese d’Oltralpe morto il 10 marzo 2018. A lui si devono abiti che sono stati capaci di far diventare le donne che li hanno indossati delle vere icone. A titolo di esempio possiamo citare il tubino nero indossato da Audrey Hepburn nella scena iniziale di Colazione da Tiffany, diventata una musa del couturier, al guardaroba scelto da Jackie Kennedy per uno dei suoi viaggi in Europa in compagnia di JFK.

Festeggia il suo anniversario di nascita oggi 21 febbraio Elliot Page, attore canadese nato nel 1987 e candidato all’Oscar come miglior attrice nel 2007 per il ruolo della protagonista in Juno. In seguito ha interpretato anche Hayley Stark in Hard Candy, Kitty Pride/Shadowcat in due dei film della saga degli X-Men, Arianna in Inception e Vanya Hargreeves nella serie Netflix The Umbrella Academy.

Buon compleanno infine anche a Caterina Balivo, conduttrice televisiva nata a Napoli nel 1980 e attualmente impegnata come giurata ne Il cantante mascherato, e a Jennifer Love Hewitt, attrice nata in Texas nel 1979 e diventata popolare nel 1997 grazie al film horror So cosa hai fatto.

