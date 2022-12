Chi è nato oggi 21 dicembre: i compleanni glamour

Tanti auguri di un felice compleanno a tutti i nati di oggi, e ai vip, personaggi famosi e celebrities che festeggiano il 21 dicembre. Tra quelli che spengono le candeline in questa data c’è l’attrice, attivista, guru della ginnastica aerobica, membro di una delle grandi famiglie di Hollywood e, come se non bastasse, discendente dei primi colonizzatori che dall’Olanda emigrarono negli Stati Uniti. Ma Jane Fonda, nata a New York nel 1937, ha anche vinto due Oscar con Una squillo per l’ispettore Klute e con Tornando a casa, è stata nominata cinque volte per Non si uccidono così anche i cavalli?, Giulia, Sindrome cinese, Sul lago dorato e Il mattino dopo, oltre ad aver portato a casa sei Golden Globe, due BAFTA, un Emmy e un David di Donatello. Femminista e ambientalista, Jane Fonda ancora oggi non rinuncia a scendere in piazza per le cause in cui crede, nel 2019 infatti è stata arrestata ben quattro volte mentre manifestava davanti al Campidoglio con altri attivisti di Friday for Future.

Tra i personaggi del mondo del cinema nati oggi anche Samuel L. Jackson, nato a Washington nel 1948 e strettamente legato ai nomi di Spike Lee e Quentin Tarantino. Infatti nonostante abbia recitato in moltissimi film, tra cui quelli del Marvel Cinematic Universe dove interpreta Nick Fury, è con i due registi che ha collaborato più continuativamente: per Lee ha recitato in sei film tra i quali vanno ricordati Fa’ la cosa giusta e Mo’ Better Blues, mentre per Tarantino è apparso in Pulp Fiction, Jackie Brown, Django Unchained e The Hateful Eight. Altri suoi ruoli da menzionare sono sicuramente quelli del Maestro Jedi Mace Windu nella trilogia prequel di Star Wars, di Preston Packard in Kong: Skull Island e quelli interpretati accanto a Bruce Willis in Die Hard – Duri a morire, Unbreakable – Il predestinato e Glass.

