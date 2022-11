Chi è nato oggi 20 novembre: i compleanni glamour

Tantissimi auguri di buon compleanno a tutti i nati oggi e anche alle celebrities e ai vip che spengono le candeline il 20 novembre. Fra i personaggi famosi che festeggiano oggi c’è Joe Biden, il presidente eletto degli Stati Uniti alle consultazioni del 2020. Nato in Pennsylvania nel 1942, è in politica dal 1972 ricoprendo molti ruoli, anche quello di vicepresidente durante i due mandati di Barack Obama. La vita privata di Biden è stata funestata da un grave lutto: la morte della prima moglie e della figlioletta di appena 13 mesi in un incidente d’auto. Nell’impatto vennero gravemente feriti anche i due figli più grandi, Beau e Hunter, che però restarono in ospedale per alcuni mesi. Nel 1977, incoraggiato dai figli, Joe Biden ha sposato Jill Tracy Jacobs, un’insegnante di inglese che nel 1981 gli ha dato la quarta figlia, Ashley.

Compie gli anni oggi anche l’attrice Angela Finocchiaro. Nata a Milano nel 1955, ha iniziato la sua carriera da attrice in teatro, raggiungendo però la fama nazionale apparendo nel film del 1979 Rataplan. Negli anni ha lavorato anche in televisione, sia in fiction come Dio vede e provvede che in trasmissioni come La TV delle ragazze, condotta nel 1988 e nel 1989 da Serena Dandini. Finocchiaro ha vinto due volte il David di Donatello come miglior attrice non protagonista: nel 2006 per La bestia nel cuore di Cristina Comencini e l’anno dopo per Mio fratello è figlio unico, diretto da Daniele Lucchetti.

Avrebbe compiuto gli anni oggi anche una delle attrici comiche più talentuose della Hollywood degli anni Trenta: Carole Lombard. Nata Alice Jane Peters nel 1908, Lombard esordì nel cinema a soli 13 anni e nella sua carriera partecipò a quasi 90 film, tra i quali dobbiamo ricordare Il signore e la signora Smith nel 1941, incursione di Alfred Hitchcock nella commedia, e Vogliamo vivere! nel 1942, una satira sul nazismo e sulla guerra in cui Lombard interpreta un’attrice polacca. Per quanto riguarda la vita sentimentale, Lombard visse una travolgente storia d’amore con Clark Gable, celebre attore che sposò nel 1939. Carole Lombard morì in un incidente aereo nel 1942 quando aveva solo 33 anni.

Cover photo designed by Freepik