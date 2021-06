Chi è nato oggi 15 giugno: i compleanni glamour

A quali personaggi famosi dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno oggi? Partiamo con Courteney Cox, nata in Alabama nel 1964 e diventata famosissima intepretando Monica Geller in Friends e Gale Weathers nella saga di Scream. Tra gli altri ruoli interpretati, ricordiamo quelli di Lauren Miller in Casa Keaton, Lucy Spiller in Dirt e Jules Cobb in Cougar Town. Ha anche recitato in molti film come Ace Ventura – L’acchiappanimali, Racconti incantati e Mothers and Daughters.

Tanti auguri vanno oggi anche a Neil Patrick Harris, nato ad Albuquerque nel 1976 e celebre per essere stato il protagonista in Doogie Howser, Barney Stinson in How I Met Your Mother e il Conte Olaf in Una serie di sfortunati eventi. Ha anche recitato al cinema in film come Starship Troopers, Beastly, Un milione di modi per morire nel West e Gone Girl.

Tra i nati oggi anche Helen Hunt, nata in California nel 1963 e vincitrice del Premio Oscar come miglior attrice nel 1998 per Qualcosa è cambiato. Tra le altre sue interpretazioni ricordiamo The Sessions, Twister, Cast Away, What Women Want, Bobby e Quando tutto cambia che segna anche il suo esordio come regista.

