Chi è nato oggi 12 gennaio: i compleanni glamour

Come sempre, tantissimi auguri di compleanno a tutti i nati di oggi. Tra i personaggi famosi che spengono le candeline il 12 gennaio c’è Giordana Angi, cantante italiana ma con cittadinanza francese perché nata in Bretagna nel 1994. Dopo un’infanzia passata con i genitori tra Italia e Francia, si trasferisce definitvamente in provincia di Latina iniziando a prendere lezioni di musica e canto. Questa passione la porta al Festival di Sanremo nel 2012 dove porta il brano Incognita poesia che concorre nella sezione Giovani e poi, nel 2018, a partecipare al talent Amici di Maria De Filippi classificandosi seconda. Nel 2020 è tornata sia a Sanremo, presentando la canzone Come mia madre, che nel cast di Amici Speciali, lo spin-off del talent show di Canale 5 organizzato per raccogliere fondi per la Protezione Civile in occasione della pandemia di COVID-19.

È nata oggi in Gran Bretagna anche Gemma Arterton, attrice classe 1986. Dopo aver lavorato come commessa inzia a studiare recitazione conquistando una certa notorietà interpretando l’Agente Fields in Quantum of Solace, il ventiduesimo film della saga di James Bond. Tra gli altri lavori di Arterton sono da ricordare St. Trinian’s, RocknRolla, Tess dei d’Uberville, I Love Radio Rock, Scontro tra titani, Prince of Persia – Le sabbie del tempo, Tamara Drewe – Tradimenti all’inglese, Byzantium, Una canzone per Marion, Hansel & Gretel – Cacciatori di streghe, Runner, Runner, La ragazza che sapeva troppo, L’ora più bella e Quattro vite.

Facciamo gli auguri anche a Bruno Barbieri, chef e personaggio televisivo nato in provincia di Bologna nel 1962. Insignito di 7 stelle Michelin nella sua carriera, è diventato noto al grande pubblico partecipando a programmi come MasterChef Italia e Bruno Barbieri – 4 Hotel. È anche autore di 13 libri tra cui Squisitamente senza glutine dedicato alla cucina per celiaci.

Restiamo nell’ambiente della televisione per ricordare che tra i personaggi famosi che festeggiano il compleanno oggi c’è anche Maddalena Corvaglia, nata in provincia di Lecce nel 1980 e diventata nota come “velina bionda” di Striscia la notizia accanto a Elisabetta Canalis. Dopo la fine dell’esperienza nel tg satirico di Antonio Ricci ha partecipato a molte altre trasmissioni conducendo, per esempio, il reality show Operazione Trionfo insieme a Miguel Bosé e affiancando Vittorio Brumotti nell’edizione estiva di Paperissmina Sprint. Dopo una relazione durata 5 anni con Enzo Iacchetti, nel 2011 ha sposato il chitarrista di Vasco Rossi Stef Burns e da lui ha avuto la figlia Jamie Carlyn.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com