Chi è Jovana dell’Isola Dei Famosi

L’Isola dei Famosi ha preso il via con la sedicesima edizione, sotto la conduzione di Ilary Blasi, con inviato speciale Alvin.

Opinionisti di questa edizione: Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Gli ospiti ricorrenti del programma, invece, sono: Simona Tagli, Cloè D’Arcangelo, Manuela Raffaetà.

Tra i naufraghi che dovranno sopravvivere all’Isola in Honduras c’è anche Jovana Djordjevic, alla sua prima esperienza in un reality show. Ma scopiamo di più su chi è Jovana.

Esordio quindi nel mondo dei reality per Jovana Svonja, che ha preso il cognome Djordjevic dopo il matrimonio con l’ex calciatore della Lazio.

Jovana è nata in Serbia nel 1991 e imposta il suo percorso nel settore della moda, diventando un volto molto noto nell’ambiente, collezionando incarichi sulle passerelle di tutto il mondo e vestendo per i brand più famosi a livello internazionale.

Nel 2009, a soli 18 anni, ha vinto il concorso Miss Fashion TV per l’Europa sud-orientale.

Jovana è una bellezza invidiabile, oltre ad essere una modella di popolarità internazionale, è una grande appassionata di fitness e nello specifico del pugilato.

Le piace trascorrere il suo tempo con i suoi due bambini, che abitualmente va a prendere scuola e con cui passa insieme il resto della giornata.

Da evidenziare che parla correttamente tre lingue: serbo, inglese e italiano.

Dopo l’esperienza da modella, dunque, Jovana è pronta anche a farsi strada nel mondo della televisione, provando a farsi conoscere ulteriormente all’Isola dei Famosi e di arrivare fino in fondo, avendo la meglio sugli altri naufraghi.

Riguardo questa nuova esperienza per lei, ha dichiarato:

Jovana partecipa come concorrente singolo:

Sono felice di partire da sola e non ha paura della solitudine, anche se un po’ mi spaventa stare lontana dalla famiglia per tanto tempo, in particolare dai miei figli.