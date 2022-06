Chi è Giorgia Venturini

Giorgia Venturini igienista dentale da poco sposata con Marco De Santis è anche conosciuta per la sua amicizia Silvio Berlusconi, Nicole Minetti, tanti altri personaggi famosi e per alcuni suoi vecchi flirt.

Per un po’ di tempo si è pensato che Giorgia fosse sola e single ma poi si è scoperta la presenza di un uomo nella sua vita: Marco.

Scopriamo di più su chi è Giorgia e sulla sua vita.

Biografia e Carriera

Giorgia è nata a Rimini, più precisamente a Novafeltria, il 15 agosto 1983 ma dopo il liceo si è trasferita a Firenze dove si è laureata in igiene dentale ed ha successivamente iniziato a lavorare proprio in questo settore.

Dopo aver conseguito la laurea, Giorgia ha deciso di intraprendere e specializzarsi anche nel percorso delle pubbliche relazioni guadagnando anche molti inviti in programmi televisivi ed entrando così nel mondo dello spettacolo.

Nonostante la sua laurea in Igiene Dentale Giorgia è quindi protagonista del mondo televisivo. Tra le sue amicizie sono note quelle con Silvio Berlusconi, Nicole Minetti, Vladimir Doronin (ex compagno di Naomi Campbell), Leonardo di Caprio.

Nel 2018 la Venturini ha partecipato anche come naufraga all’edizione de “L’Isola Dei Famosi” condotta da Alessia Marcuzzi. Durante il percorso però Giorgia ha dichiarato di voler lasciare il programma a causa di alcuni problemi con gli altri concorrenti e per la sua stanchezza fisica. Con la sesta puntata è stata poi eliminata attraverso lo strumento del televoto.

La carriera televisiva di Giorgia non si è poi fermata li ed ha infatti partecipato come ospite ad altri programmi televisivi come “Tiki Taka” . Durante il percorso nel programma televisivo Giorgia ha avuto una forte lite con Antonio Cassano. Nel 2020 e nel 2021 ha anche condotto “X Style” lavorando nello stesso tempo anche in Radio Montecarlo come speaker.

Il profilo Instagram di Giorgia Venturini è seguito da quasi 200 mila persone. Giorgia sul suo profilo pubblica foto che la ritraggono in tutta la sua bellezza.

Giorgia a Saranno Isolani

Prima di partecipare ufficialmente all’Isola Dei Famosi, Giorgia ha partecipato al reality “Saranno Isolani” insieme a molti personaggi noti.

Giorgia ha superato molte prove prima di arrivare in finale con altri tre concorrenti ed insieme a Yuri Rambaldi ha coronato il sogno di diventare una naufraga ufficiale dell’Isola.

Curiosità

Altre curiosità su Giorgia Venturini?