Chi è Federico Lauri, l’acconciatore delle star

Da Anzio, in provincia di Roma, fino a Milano con l’obiettivo di Dubai: questo è, in pochissime parole, il riassunto della carriera di Federico Lauri, conosciuto anche come Federico Fashion Style, il parrucchiere protagonista de Il salone delle meraviglie, lo show che sul canale tv di Real Time racconta proprio la sfavillante vita, tra lavoro e famiglia, di quello che in pochissimo tempo è diventato l’hairstylist preferito delle dive di casa nostra.

Cosa fa Federico Lauri

Federico è nato ad Anzio il 5 ottobre del 1989 e fin da bambino ha scoperto la sua passione per il mestiere di parrucchiere pettinando e acconciando tutte le bambole e i bambolotti su cui riusciva a mettere le mani. Un talento così precoce non poteva andare sprecato e infatti, a soli 13 anni, il futuro Federico Fashion Style inizia a lavorare gratis da un barbiere, ripagandosi con la soddisfazione di imparare ogni giorno un nuovo trucco del mestiere.

Quanti saloni ha Federico Lauri

Il passo successivo non poteva essere che quello di lasciare la scuola e aprire un suo salone nella città natale, per poi espandersi verso Milano (il suo negozio si trova in corso Como) e la Sardegna. Non contento, più recentemente ha aperto altri due locali a Roma, in piazza di Spagna e all’Eur, e a Napoli.

Il suo sogno è quello di arrivare con i suoi negozi fino a Dubai, ma il successo di Federico Lauri non si misura solo sul numero di saloni che gestisce, ma anche sul seguito mediatico che è riuscito a raggiungere. Il suo esordio in televisione è stato durante una puntata de Il castello delle cerimonie, ma il vero “botto” lo ha fatto con Il salone delle meraviglie, il suo seguitissimo programma.

Su Instagram può contare quasi 660mila follower, ma nella vita professionale il suo successo nel mondo delle celebrities inizia quando Valeria Marini lo chiama per un servizio privato a casa sua e diventano amici, tanto che la Valeriona nazionale è stata la madrina di battesimo della bambina di Federico, la piccola Sophie Maelle (che vanta già il suo account Instagram @sophiemaelle_lauri).

Intanto il nome di Lauri si sta facendosi largo anche tra i vip internazionali: i suoi servigi, infatti, sono stati richiesti anche da Paris Hilton e Victoria Silvstedt.

Quanto costano un taglio e una piega da Federico Fashion Style

Sembrerà strano, ma i prezzi nei negozi di Federico Fashion Style non sono gli stessi in tutti i saloni. Un taglio, per esempio, può costare dai 23 euro di Anzio ai 40 euro di Milano, mentre a Roma il listino si attesta intorno ai 35 euro e a Napoli ai 28 euro.

Per quanto riguarda il servizio di shampoo e piega, invece, il listino prevede 15 euro a Napoli e Anzio, 35 euro a Milano e 25 euro a Roma.

La vita privata di Federico Lauri

Come si chiama la compagna di Federico Fashion Style

Ma Federico Fashion Style è gay? Per quanto lo stereotipo sull’hairstylist omosessuale sia duro a morire, Federico Lauri decisamente non è gay, anzi può contare su una bella famiglia formata dalla fidanzata Letizia Porcu e da Sophie Maelle, lo loro bambina nata nel 2017.

Ed è proprio per la sua piccola che Federico lavora tanto! In un’intervista per il magazine Dagospia, infatti, ha confessato di impegnarsi così duramente per Sophie Maelle, per darle una stabilità economica e assicurarle un futuro:

Lavoro almeno 15 ore al giorno, sette giorni su sette. La domenica mi occupo dei conti oppure seguo qualche cliente nei salotti tv pomeridiani. La cosa più difficile è non dire mai ‘basta’, stare lontano dalla mia Sophie Maelle. Ma sto lavorando per lei

Cover photo @federico_fashion_style on Instagram