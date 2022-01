Chi è Carlo Cuozzo, la fiamma di Delia Duran

E’ Carlo Cuozzo l’uomo paparazzato di recente in compagnia di Delia Duran (moglie di Alex Belli, concorrente del Grande Fratello Vip) e tra le “pagine rosa” dei giornali non si parla di altro.

I due sono stati paparazzati insieme in un ristorante di Milano, molto vicini e per di più in atteggiamenti intimi.

Ma cosa pensano il marito di Delia e l’ex fidanzata di Carlo ?

Alex Belli ha confessato di non credere alla veridicità di quei baci ma sostiene che sia tutta una messa in scena. Anche l’ex fidanzata di Carlo, Noemi, concorda con Alex ed ha dichiarato:

Siamo stati insieme per quattro mesi, lui sembrava innamorato e diceva cose anche molto importanti, fino a quando un giorno non si è presentata questa opportunità di lavoro per crescere nel suo settore e farsi conoscere. Lui avrebbe dovuto fingere di stare insieme a dei personaggi famosi per creare scoop e articoli. Ovviamente io non ho accettato e ci siamo lasciati, anche se lui continuava a ripetermi che era una cosa lavorativa.

Intanto scopriamo di più su chi è Carlo Cuozzo.

Chi è Carlo Cuozzo

Carlo Cuozzo, l’uomo paparazzato con Delia Duran in un ristorante di Milano è originario di Napoli ed è molto giovane (24 anni).

Nella vita Carlo Cuozzo è imprenditore, fondatore di un agenzia di social media marketing. Sul suo percorso di studi per ora non abbiamo notizie.

Al momento, forse dopo l’uscita dello Scoop, sembra aver deciso anche di chiudere il suo profilo Instagram, forse per tutelarsi.

Prima di chiudere il suo profilo Instagram Carlo ha dichiarato queste parole attraverso le InstagramStories:

“Quando la volpe non arriva all’uva dice che è acerba. Ne parliamo domani Alex…Vi dimostrerò come tornerà da me. Io non gioco caro Belli. Lei è stata mia e sarà ancora mia“.

Con queste parole era probabilmente intenzionato a “colpire” Alex Belli, marito di Delia.

Carlo a quanto pare, non crede di essere l’amante di Delia Duran ma colui che le ha rubato il cuore mentre Alex Belli era impegnato a costruire il suo “teatrino amoroso” con Soleil Sorge all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Delia Duran, infatti, il 13 Dicembre è entrata nella casa del Grande Fratello con l’intenzione di lasciare il marito Alex Belli che, però, abbracciandola, ha violato le norme anti Covid guadagnando l’espulsione.

Vita privata di Carlo Cuozzo

Riguardo la vita privata di Carlo Cuozzo sappiamo che vive in Bulgaria, più precisamente a Sofia e lavora nel mondo del social media marketing.



E’ stato proprio lui stesso infatti fondatore un’agenzia di social media marketing, fondata con l’obiettivo di aiutare privati e imprese ad affermarsi nel mondo dei social network e della comunicazione digitale.

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Carlo Cuozzo ad oggi, e fino a questi scatti immortalati in compagnia di Delia Duran, sembrerebbe esser single.

Restiamo in attesa di scoprire come andrà a finire!