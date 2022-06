Chi è Aurora Baruto

Con più di 3 milioni e mezzo di follower su TikTok e poco più di 1 milione su Instagram, non si può negare che Aurora Baruto sia una delle tiktoker italiane di maggior successo. E allora, vogliamo scoprire qualcosa in più di lei?

La biografia di Aurora Baruto

Nata ad Adria, in provincia di Rovigo, il 17 ottobre 2003, Aurora fin da piccola ha sempre amato la danza, tanto da dedicarsi nel corso degli anni allo studio della danza classica, dell’hip hop e della ginnastica artistica.

Il suo successo sul social di ByteDance, però, non è dovuto ai balletti, ma soprattutto al talento comico della ragazza, che una volta approdata su TikTok si è cimentata con la recitazione e soprattutto con i video POV (Point of View) in cui Aurora assume il punto di vista dello spettatore convolgendolo in scenette e situazioni divertenti.

A 16 anni Aurora Baruto si è trasferita a Milano sia per continuare i suoi studi al liceo linguistico che per entrare a far parte della Stardust House, un’abitazione che ospita alcuni dei tiktoker italiani più giovani e di maggior talento.

La vita privata di Aurora Baruto

Proprio all’interno della casa, Aurora ha conosciuto il suo fidanzato Mura, anche lui attivo su TikTok. Nato a Cipro il 19 gennaio 2001, Mura Tolu (questo è il suo nome completo) quando aveva due o tre anni si è trasferito in provincia di Como e poi, una volta cresciuto, si è trasferito alla Stardust House per proseguire la sua carriera.

Recentemente, mentre la coppia annunciava di aver lasciato l’abitazione comune per andare a vivere da soli, Aurora Baruto ha pubblicato il suo primo libro, che è uscito in libreria nel maggio del 2022 e che si intitola Se vuoi puoi.

Cover photo @aurorabaruto on Instagram