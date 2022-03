Chi è Alessandro Basciano del GFVip

Alessandro Basciano è un modello famoso per aver partecipato a Temptation Island come tentatore e a Uomini & Donne come corteggiatore della tronista Giulia Quattrociocche.

La biografia di Alessandro Basciano

Alessandro è nato a giugno nel 1989 a Genova della sua infanzia si molto poco, fin da ragazzo ha la passione per la moda infatti intraprende la carriera di modello ed è molto legato alla sua famiglia soprattutto a sua madre Giovanna e a sua sorella Giorgia Nicole anche lei modella.

Nel 2016 ha un figlio insieme a Clementina Deriu però la relazione con quest’ultima è termina quasi subito dopo la nascita di loro figlio. Alessandro ha un ottimo rapporto con il figlio, il quale lo porta in giro sia al mare che nei ristoranti.

La vita sentimentale di Alessandro Basciano

Alessandro, come abbiamo anticipato, ha avuto come fidanzata Clementina Deriu, con la quale ha avuto un figlio però non è durata. Ha avuto una breve frequentazione con Martina Nasoni, vincitrice del Grande Fratello Vip e con Francesca Brambilla la bonas di Avanti un altro.

Nel 2021 ha avuto una storia con la modella Erjona Sulejmani però anche la loro relazione è durata qualche mese, infatti, lei ha deciso di lasciarlo. Al momento Alessandro sta insieme a Sophie Codegoni i quali si sono conosciuti proprio nella casa del Grande Fratello Vip 6.

La carriera di Alessandro

Come abbiamo detto, Alessandro è un modello, ma non solo, ha anche fatto il rivenditore di automobili. Nel 2019 partecipa al programma di Uomini & Donne condotto da Maria De Filippi dove corteggia la tronista Giulia Quattrociocche, la però alla fine sceglierà Daniele Schiavon.

Nel 2020 partecipa come tentatore a Temptation Island, il quale ha subito trovato una sintonia con Valeria Liberati. Infatti, nel falò finale la coppia formata da Valeria e Ciavy escono dal programma single e Alessandro in un intervista ha subito dichiarato:

Avvicinarmi a Valeria è stato naturale quando l’ho sentita parlare della coppia … credo di essere riuscito a farle aprire gli occhi e ritrovare la voglia di cercare se stessa senza condizionamenti … c’è stato molto contatto fisico ma la sintonia era soprattutto mentale.

Nel 2021 decide di partecipare al Grande Fratello Vip 6 condotto da Alfonso Signorini.

La partecipazione di Basciano al GF Vip 6

Alessandro entra nella casa a fine dicembre e subito colpisce sia Sophie che Soleil dopo molte discussioni il ragazzo sceglie Sophie Codegoni. Ma non solo ci sono state tante discussioni con Alex Belli, infatti, tra i due non scorre buon sangue. Infatti, in giardino ci sono state parole pesanti subito dopo una piccola discussione che avevano avuto Alessandro e Sophie infatti poco prima il ragazzo ha affermato:

Parlo e mi parla sopra rompendo i coglion, non sei al centro dell’attenzione in questo momento! Ma se ti sto sul cazz cosa ci stai a fare con uno come me? Falla finita!

Dopo queste parole Sophie va appunto in giardino con Alex dove i due cominciano a parlare e ridere e Basciano appena ha visto la scena ha subito replicato:

Non c’è un cazz* da ridere. Te le do veramente. Me la prendo con te, non sto giocando più. La prossima volta che passo e ridi… non fatemi perdere il controllo, te in primis. Non sto scherzando, ti lancio un peso. Ti ho detto di non ridere! Questo è il rispetto che Sophie ha di me.

Ha continuato dicendo:

Non permetterti mai più di sminuirmi. Non toccarmi… sei irrispettosa. Pensa se io ti prendo per il cul* se hai subìto un torto. Tu mi stai ridendo in faccia e io non ho neanche piacere che tu stia qua, preparati per la serata.

Nella puntata del 28 febbraio Alessandro esce dalla casa del Grande Fratello in un televoto flash dove perde contro Sophie, Miriana Trevisan e Medugno. La coppia tra Sophie e Alessandro si sono promessi che non appena finito il programma cercheranno casa insieme.

Durante le ultime puntate Sophie ha ricevuto una lettera da parte di Basciano nella quale ha scritto:

Ora dimostreremo il nostro amore più che mai. Ti aspetto fuori […] Con una complicità fuori dal normale, direi proprio come noi, ci tengo a dirti che meriti il meglio da questa vita e con la tua forza otterrai tutto, ora prepariamoci al meglio perché questo è quello che vogliamo, non scordare mai i nostri abbracci, i nostri respiri, i nostri occhi…P.s ricordati che nel bene e nel male ti vorrò sempre bene, sei la mia vita ti amo Ale.

Inoltre nell’ultima puntata il ragazzo è tornato per chiarire con Sophie per quanto riguarda Fabrizio Corona. Grazie alla domanda di Alfonso Signorini nei confronti di Sophie proprio sulla non detta relazione con Corona la ragazza ha dichiarato:

Perché io non ho mai omesso il nome di Fabrizio, ma i nomi dei miei ex fidanzati. Semplicemente non ho fatto l’elenco. Nel momento in cui mi è stato chiesto di raccontare qualcosa l’ho spiegato ma per privacy non ho fatto nomi. Non è da me fare questo, secondo me il passato non aggiunge né toglie nulla. Non ho detto bugie, non ho omesso niente.

Alessandro però non volendo attaccarla ha subito risposto:

Non aver sentito certe cose da te mi ha fatto stranire. Avrei voluto parlarne, ma ognuno di noi ha il suo passato. Detto questo ti dico che mi manchi e ti amo alla follia. Non mi interessa nulla, noi siamo più forti e non abbiamo bisogno di lui.

La ragazza ha subito risposto:

Non è stato un voler nascondere, avrei detto tutto fuori da qui. Io sarò sempre grata alle persone che mi hanno aiutata ad essere dove sono. Resto legata al rapporto che avevamo io e Fabrizio, per questo lo difendo! Volevo aspettare fuori di qui per parlartene, per avere più privacy. Ma si tratta del passato.

Tutto questo è nato dalla dichiarazione che ha fatto Corona su Sophie e sulla relazione con Basciano:

Alessandro? Non so se può reggere Sophie, lei è abituata a uscire con persone del mondo dello spettacolo uno che perde la pazienza in quel modo con Alex Belli come reagirà quando uscirà con me o con altri nomi noti? Lui non è in grado di reggere il confronto, lei pensa alla carriera e non vuole sposarsi o avere figli. Se dovesse scegliere tra noi due, non ho dubbio, sceglierebbe me, sta provando a dimenticarmi.

Il profilo social di Basciano

Basciano ha un profilo Instagram con il nome @iam_alebasciano dove contano circa 551 mila follower.

