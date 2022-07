3 profumi uomo da provare almeno una volta nella vita

Miscela ottenuta da alcool o sostanze oleose unita a essenze floreali, legnose, fruttate oppure agrumate, il profumo è un accessorio di moda basilare. Chiave dei ricordi, racconta la personalità di un uomo, descrivendone l’indole briosa, seducente, decisa, sicura, ammaliante, affascinante o irresistibile. Poche gocce bastano per trasmettere messaggi chiari, ben decifrabili e per regalare al tempo stesso una piacevole sensazione di benessere psicofisico. La scelta di una fragranza, quindi, non può essere lasciata al caso. Ecco 3 profumi da uomo da provare almeno una volta nella vita

1. Versace Dylan Blue

Sul mercato dal 2016, l’eau de toilette aromatico Versace Dylan Blue, creato da Alberto Morillas, è un’esplosione di freschezza e sensualità, una sensazione enfatizzata anche dal flacone di colore blu intenso. Dedicato agli uomini dal carattere forte, passionale, sensibile e disciplinato, è espressione della freschezza sensuale dei toni mediterranei. La fragranza acquatica dominante si integra perfettamente con le essenze agrumate del bergamotto calabrese, del pompelmo e con gli accordi legnosi delle foglie di fico. Il profumo da uomo si chiude con le note passionali e virili dello zafferano, misto a incenso, muschio e fave di tonka. Rispetto a un qualsiasi altro profumo Versace, Dylan Blue è una fragranza fougère molto originale pensata per l’uomo che non teme di essere se stesso in qualsiasi circostanza.

2. Armani Code

Best seller senza tempo, l’eau de toilette Armani Code è la fragranza perfetta per l’uomo magnetico, misterioso, sofisticato e seduttore che conosce i segreti per ammaliare una donna. Perfetto per la sera, il profumo stupisce per la sua inusuale essenza agrumata-terrosa: si apre con un cocktail di bergamotto e limone per poi lasciare spazio ai fiori delicati dell’olivo. In chiusura si percepiscono le note seducenti del legno di guaiaco e il profumo dolce della fava di tonka. Il color zaffiro dell’iconica bottiglia pare sia ispirato allo smoking blu di Armani indossato dall’attore americano Denzel Washington all’assegnazione dei Premi Oscar.

3. Creed Silver Mountain

Fragranza fresca e aromatica, perfetta da sfoggiare nelle calde giornate primaverili ed estive, Silver Mountain di Creed è il profumo per l’uomo moderno che ama attingere energia dalla natura. Poche gocce bastano per evocare l’idea di ruscelli ghiacciati di montagna, paesaggi indomabili e cime innevate. La composizione aromatica contribuisce al benessere psicofisico della persona, offrendo la carica necessaria per affrontare una pesante giornata di lavoro oppure un incontro importante. L’eau de parfum si apre con le note agrumate e leggermente amare del mandarino, del bergamotto, per poi sfumare nei caldi sentori di ribes nero e di tè verde di alta qualità. Sul finire, il profumo assume un carattere seducente e sensuale conferito dal caldo legno di sandalo e dall’olio essenziale di petitgrain. Lanciato sul mercato nel 1995 dal maestro profumiere Olivier Creed, si contraddistingue non solo per l’essenza particolare ma anche per la forma del flacone.