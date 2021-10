I migliori trucchi per bambina: la selezione per piccole dive

Sono un evergreen tra i giochi, ma non sempre è facile scegliere. Ecco una selezione di trucchi per bambina divertenti e sicuri.

Colorati, divertenti, ma soprattutto sicuri: questi sono gli attributi che tutti i genitori cercano nei giocattoli per i loro bambini. Ancora di più se parliamo di prodotti che verranno applicati sul viso come i trucchi per bambina. Vediamo una selezione di cosmetici makeup per bimba che possa venire incontro alle esigenze di tutti.

Trucchi per bambina naturali

Miss Nella Edizione Speciale Glamorous Picks Set su amazon.it

Capace di soddisfare anche le bambine più esigenti e le mamme più apprensive, perché tutti i prodotti sono biologici e senza parabeni, la valigetta Miss Nella contiene un blush, un set di ombretti, un balsamo labbra colorato e uno smalto corredato di limetta in cartone e adesivi per decorare le unghie.

Trucchi per bambina di 2 anni

Playkidz My First Princess su amazon.it

Pensato per bambine che vogliono sentirsi delle vere piccole principesse, il set di Playkidz è adatto anche per le più piccine fino a 2 anni e, a differenza di altri prodotti simili, contiene tanti piccoli trucchi vari e colorati da riporre nella pochette floreale, comoda e compatta.

All’interno del kit sono contenuti 3 blush, 2 lucidalabbra glitterati, 8 ombretti, 2 rossetti e 2 smalti per unghie tutti facilmente lavabili.

Trucchi per bambine di 3 e 4 anni

Markwins Disney Frozen Triple Layer Beauty Tin su amazon.it

Anna ed Elsa di Frozen sono due personaggi amatissimi da tante bimbe, e proprio alle due protagoniste del film Disney è ispirato il cofanetto di Markwins: 16 lucidalabbra, 8 ombretti in crema, 2 adesivi e 2 mollette per capelli racchiusi in un astuccio disposto su tre piani decorato con la grafica di Frozen II.

Trucchi per bambina da 5 a 7 anni

Clementoni Crazy Chic Butterfly Beauty Set su amazon.it

Anallergici e facilmente removibili con l’acqua sono i trucchi del beauty set Butterfly di Clementoni. Gli ombretti, i lucidalabbra, gli smalti e il colorante per capelli contenuti nel kit permetteranno alle bimbe di sviluppare fantasia e manualità creando bellissimi make-up.

Trucchi bambina da 8 a 10 anni

Clementoni Me Contro Te Luì e Sofì Nail Mania Kit Unghie su amazon.it

Ormai da alcuni anni Luì e Sofì, ovvero i Me Contro Te, stanno facendo impazzire tutti i bambini. Tra i tanti prodotti firmati dal duo palermitano, anche questi kit per una manicure da diva. All’interno della confezione, oltre a tanti smalti colorati e accessori come limette, glitter, adesivi e pagliuzze colorate, anche una macchina per asciugare subito le unghie.

