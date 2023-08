Come truccarsi le labbra

Il trucco delle labbra è un elemento essenziale per definire qualsiasi look e può fare la differenza nel valorizzare il tuo viso.

Vediamo come truccare le labbra in modo impeccabile grazie a questi consigli e suggerimenti per ottenere risultati sorprendenti.

Come truccare le labbra in base alla forma

Truccare le labbra in base alla forma del viso e delle labbra stesse è un aspetto fondamentale per valorizzare i propri lineamenti.

Ogni forma di labbra richiede un lavoro sul trucco specifico per evidenziare i punti forti e minimizzare eventuali asimmetrie.

Ecco alcune linee guida per truccare le labbra in base alla forma:

Labbra Piccole: per le labbra piccole, evita di esagerare sul contorno, altrimenti rischieresti di restringerle ancora di più. Usa una matita labbra del colore del rossetto o leggermente più scuro e segui la linea naturale delle labbra. I gloss e i finish lucidi sono ottimi per dare volume. Evita i colori scuri e opachi, che possono rendere le labbra ancora più sottili.

Labbra Carnose: se hai labbra carnose, puoi sperimentare sul contorno. Per rendere le labbra meno appariscenti, puoi applicare un po’ di correttore sopra al bordo naturale delle labbra e poi tracciare il contorno leggermente al di sotto di questo. Prova colori audaci e scuri, come i rossi intensi. Evita di applicare troppo gloss o finish lucidi, poiché potrebbero far sembrare le labbra eccessivamente voluminose.

Labbra sottili sopra o sotto: se le tue labbra sono sottili nella parte superiore o inferiore, puoi correggerne la forma disegnando un piccolo arco in modo da renderle più simmetriche. Grazie al correttore puoi provare a modificare leggermente la forma. Scegli colori neutri per equilibrare la forma delle labbra e dare un aspetto armonioso al viso. Attenzione a delineare troppo la parte sottile delle labbra, poiché potrebbe rendere la differenza ancora più evidente.

Labbra Asimmetriche: per labbra asimmetriche, il contorno gioca un ruolo molto importante. Usa una matita labbra per correggere la forma, seguendo la linea naturale delle labbra. Puoi anche correggere eventuali asimmetrie aggiungendo un po’ di trucco in modo strategico. Scegli colori neutri o medi per non mettere in risalto le differenze. Evita colori troppo vivaci o poiché potrebbero risaltare le asimmetrie.

Labbra Perfettamente Bilanciate: Se hai labbra dalla forma simmetrica e ben bilanciata puoi divertirti con qualsiasi tipo di trucco labbra, e con qualsiasi colore, intenso o naturale che sia.



Ricorda che queste non sono “regole” ma semplici suggerimenti poiché il trucco è molto personale. Puoi sempre mettere in risalto la bellezza del tuo viso esprimendo la tua creatività.

Come mettere il correttore sulle labbra

Applicare il correttore sulle labbra può aiutare a creare una base uniforme e far risaltare meglio il colore del rossetto.

Ricorda sempre di utilizzare prodotti di qualità e di prestare attenzione ai dettagli durante l’applicazione del trucco.

Segui questi semplici passaggi per mettere il correttore sulle labbra in modo corretto:

Prepara le labbra: inizia esfoliando le labbra per eliminare eventuali cellule morte e rendere le labbra più lisce. In seguito applica un balsamo labbra idratante per renderle idratate e morbide durante l’applicazione del correttore e del rossetto.

Scegli il correttore che fa per te: un correttore che abbia lo stesso tono della tua pelle o leggermente più chiaro è l’ideale. Evita correttori troppo scuri, poiché potrebbero variare e contrastare il colore del rossetto.

Applica il correttore: con l’aiuto di un piccolo pennello per correttore applica il prodotto. Inizia con una piccola quantità e stendilo sulle labbra, partendo dal centro e verso gli angoli, sia sulla parte superiore che quella inferiore delle labbra.

Sfuma il correttore: con il pennello o semplicemente con il dito sfuma il correttore sulle labbra in modo delicato ricoprendo uniformemente tutta la superficie.

Elimina l’eccesso: se hai applicato un po’ troppo correttore, tampona delicatamente le labbra con un fazzoletto per rimuovere l’eccesso di prodotto ed ottenere un effetto più naturale.

Come dare volume alle labbra con il trucco

Dare volume alle labbra con il trucco è un metodo efficace per ottenere un aspetto più pieno e seducente.

Segui questi suggerimenti per valorizzare le tue labbra e creare l’illusione di maggiore volume:

Esfolia e idrata le labbra: rimuovi le cellule morte e rendi la superficie più pulita. Quindi applica un balsamo labbra idratante per ammorbidire e idratare le labbra, garantendo una superficie ideale per il trucco.

Matita labbra: applica una matita labbra dello stesso colore del rossetto o leggermente più scura sul contorno labbra disegnando (in modo preciso) leggermente al di fuori della linea naturale delle labbra per dare l’illusione di maggior volume.

Sfuma il contorno: sfuma delicatamente il contorno verso l’interno delle labbra per creare una transizione graduale tra il contorno e il resto delle labbra per garantire l’effetto più naturale. Puoi farlo con il dito o con un pennellino.

Gloss trasparente o lucido: Applica un gloss trasparente o un rossetto lucido al centro delle labbra per creare l’illusione di maggiore volume, rendendo le labbra più piene e luminose.

Effetto ombra: con una matita labbra o un ombretto leggermente più scuro del colore del rossetto crea un effetto ombra agli angoli esterni delle labbra. Così puoi dare profondità alle labbra e farle sembrare più carnose. Evita di applicare colori scuri al centro delle labbra, poiché ciò potrebbe creare un effetto di rimpicciolimento.

Massaggi alle labbra: Prima di truccarti, puoi massaggiare delicatamente le labbra con un po’ di balsamo o olio naturale per stimolare la circolazione e rendere le labbra temporaneamente più piene.

Come truccare le labbra per farle sembrare più piccole

Se desideri creare l’illusione di labbra più piccole grazie al trucco e ridurre il loro aspetto, puoi utilizzare alcuni trucchi.

Segui questi suggerimenti per ottenere l’effetto desiderato:

Utilizza un correttore: Prima di applicare il rossetto, copri le labbra con un po’ di correttore o fondotinta leggero. Questo aiuterà a neutralizzare il colore naturale delle labbra e a creare una base uniforme.

Matita labbra: Traccia il contorno delle labbra seguendo la linea naturale, ma stavolta leggermente all’interno del bordo delle labbra, riducendo visivamente la dimensione delle labbra. Scegli una matita della stessa tonalità del correttore o poco più scura.

Riempimento: seguendo il contorno appena disegnato riempi le labbra con la matita per coprire la parte esterna delle labbra, facendole apparire più piccole.

Sfuma il contorno: Con un pennello per labbra o il dito, sfuma delicatamente il contorno verso l’interno delle labbra. Questo aiuterà a creare una transizione naturale tra il contorno e il colore delle labbra, rendendo l’effetto più realistico.

Evita colori vivaci: I toni scuri o vivaci possono far sembrare le labbra più grandi, quindi opta per colori più neutri.

Finish opaco: come finish applica un rossetto con finitura opaca, quelli lucidi possono aggiungere volume e far sembrare le labbra più grandi.

Evita gloss e lucidalabbra: evita l’uso di gloss o lucidalabbra, poiché questi riflettono la luce e possono far sembrare le labbra più grandi.