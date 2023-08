L’importanza della minuteria metallica

Tutti conoscono almeno alcuni elementi di minuteria metallica e spesso sono stati usati senza sapere che si trattasse di componenti che fanno parte di questo ampio insieme di oggetti tra loro diversi. In effetti, sono principalmente i professionisti a conoscere e scegliere la minuteria metallica con attenzione e cura, mentre chi pratica un hobby o un non addetto ai lavori è più probabile che scelga la minuteria in modo superficiale, utilizzando ciò che ha già a disposizione. Vediamo ora che cos’è la minuteria e perché è importante che i professionisti utilizzino solo quella della migliore qualità.

Cos’è la minuteria metallica

Il concetto è abbastanza ampio e indica tutti quegli elementi di giunzione, accessori e oggetti di piccole dimensioni che permettono di unire tra loro oggetti o di completare sistemi meccanici, dai più semplici fino ai più complessi. Fanno parte della minuteria chiodi, viti, giunti, stringi tubo, fascette, cerniere, cardini, e l’elenco potrebbe continuare a lungo. Il fatto che si tratti di tanti oggetti diversi non ne sminuisce l’importanza, spesso è proprio grazie alla minuteria che un tubo non perde, che un motore funziona alla perfezione, che degli occhiali mantengono la propria ergonomia nel tempo. La scelta della minuteria è quindi una questione seria, che porta il professionista a acquistare esclusivamente elementi di minuteria di alta qualità, prediligendo marchi noti e affidabili, prendendo ad esempio chiodi, cerniere o fascette metalliche Würth.

I campi di applicazione

Trattandosi di un ampio numero di oggetti, la minuteria metallica si utilizza nellarealizzazione di tantissimi oggetti e sistemi differenti tra di loro. Il primo campo di applicazione è sicuramente la meccanica, quindi la produzione di veicoli, macchinari per l’industria e così via; la si utilizza anche nella produzione di elettrodomestici e dispositivi elettronici di vario genere, nell’oreficeria, nella produzione di mobili e oggetti per la casa, in edilizia, nella produzione di oggetti di design. Esistono non solo tanti differenti oggetti e accessori che fanno parte della minuteria metallica, ma anche numerose varianti in materiale, forma e dimensione molto variabili. Questo consente al professionista di avere a disposizione il pezzo perfetto, quello che durerà nel tempo e che svolge il proprio compito nel miglior modo possibile. Si parla solitamente di minuteria metallica, perché nella maggior parte dei casi questi oggetti sono in acciaio, alluminio, ottone o rame; esistono però anche pezzi di minuteria in plastica, nylon e legno.

Come si sceglie

I professionisti solitamente hanno sempre a disposizione una buona quantità di accessori di minuteria nella propria cassetta degli attrezzi, o comunque li tengono costantemente a portata di mano. Si pensi a un’officina meccanica, a un laboratorio di test di schede elettriche, o anche al furgone di un elettricista; sicuramente in tutte queste situazioni è disponibile un cassetto, uno scaffale o un ampio armadio colmo di minuscoli accessori, in varie misure e tipologie. La minuteria è tanto più utile quanto più rapidamente la si può avere a portata di mano; per questo solitamente gli acquisti vengono fatti in modo massiccio, cercando di prevederne l’uso nel corso dei giorni o delle settimane.