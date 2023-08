Come vestirsi in crociera

Cosa mettere in valigia per una crociera, scegliendo i capi chiave facili da mixare insieme per guadagnare spazio ed essere sempre glamourous.

Partire per una crociera significa trascorrere gran parte del tempo su una nave che solitamente si presenta come una grande città galleggiante, dotata di tutti gli intrattenimenti e i servizi per rilassarsi e divertirsi. Dai ristoranti alle sale cinema, dalle spa alle aree fitness con piscina, è facile ritrovarsi a mettere in valigia di tutto e di più.

Ecco qualche consiglio su come organizzare la valigia ideale, lasciando anche il posto a souvenir e nuovi acquisti che potrebbero richiedere uno spazio extra nel tuo bagaglio alla fine della vacanza.

Come vestirsi la sera in crociera?

La sera è il momento clou della vita in crociera: in base al programma del tuo viaggio potrai sapere se sono previste cene di gala dove è richiesto un dress code più formale, o se semplicemente le serate saranno animate da spettacoli ed eventi informali.

Metti in valigia un maxi dress estivo che puoi sfruttare per le cene in nave e abbinalo a un paio di espadrilles e una mini bag; per le occasioni più eleganti, opta per un abito lungo o uno slip dress da impreziosire con una pochette gioiello e sandali con tacco.

Niù PE 2023

Non dimenticare di coprirti con un cardigan o una stola: gli sbalzi di temperatura si fanno sentire soprattutto quando passeggi sul ponte della nave sotto le stelle.

Che tipo di abbigliamento portare in crociera?

La valigia per la crociera va riempita in base alle mete che raggiungerai durante il viaggio. Se visiterai spiagge e calette, punta tutto su capi leggeri e confortevoli come caftani, shorts e mini dress in cotone: occupano poco spazio in valigia e si possono facilmente combinare tra loro.

Se invece il tuo viaggio si svolge tra città d’arte e musei, scegli un abbigliamento pratico che preveda anche maglie con maniche corte e non solo top sbracciati, spesso inadeguati per la visita di chiese e luoghi di culto. Scarpe comode e zaino sono un must per le escursioni e le camminate in città.

Cosa mettere in valigia per una settimana in crociera?

Per una crociera estiva della durata di una settimana non possono mancare alcuni capi e accessori chiave, semplici da combinare tra loro così da ottenere look sempre differenti pur mantenendo un bagaglio ridotto. Ecco alcuni pezzi chiave.

1. Occhiali da sole

Scegli un paio di occhiali statement da tenere sempre con te sia a bordo che durante le escursioni.

Bayria SS 2023, modello AnnAcronista

2. Cappello di paglia o bucket hat

Immancabile per ripararsi dal sole, il cappello di paglia è super chic in crociera come sulla sabbia delle spiagge esotiche; per una versione più casual scegli il cappello alla pescatora o bucket hat – crochet o in rafia se vuoi scegliere tra i modelli it della stagione.

Desigual SS 2023

3. Costume

Non possono mancare bikini e costumi interi per la vita a bordo piscina come per le uscite sulle spiagge che raggiungerai in viaggio.

Ysabel Mora SS 2023

4. Caftano e pareo

Sono accessori smart che portano via pochissimo spazio in valigia, ma che sfrutterai moltissimo durante gran parte delle tue giornate, per passare dalla piscina alla sala bar come dalla spiaggia alla visita di città e negozi locali.

5. Mini bag e maxi bag

Se per la sera avrai bisogno di una pochette dove riporre l’essenziale per la serata, durante il giorno avrai la necessità di spostarti portando con te creme solari, acqua e altro in base al programma del tuo viaggio. La soluzione è una tote bag capiente, in paglia – très chic – o in tessuto – super smart se in valigia si può ripiegare per risparmiare spazio.

Ynot PE 2023

6. Shorts

Un paio di shorts in denim o in cotone possono risolvere parecchi outfit, sia in nave che durante le escursioni. Abbinali ai tuoi top preferiti o indossali semplicemente con il costume intero, e il gioco è fatto.

7. Jeans bianchi

Facili da abbinare con top e camicette, i pantaloni bianchi possono diventare da casual a chic in poche semplici mosse, per questo sono perfetti per un viaggio estivo in crociera dove hai bisogno di guadagnare spazio.

Cigala’s SS 2023

8. Camicia in lino

Perfetta per la bella stagione e ideale anche semplicemente sopra il costume per passare da un ambiente all’altro senza mancare di stile e praticità.

9. Giacca

Non scordare di mettere in valigia una giacca per le giornate più ventose o quando il cielo si copre; potrebbe esserti utile anche la sera se ami passeggiare al chiaro di luna sul ponte della nave.

Pyrenex SS 2023

Che scarpe portare in crociera?

Per la vacanza in crociera riserva il giusto spazio alle scarpe, te ne serviranno almeno quattro paia.

Parti con le tue sneakers preferite, ti accompagneranno durante le escursioni e le camminate in città.

Pittarosso SS 2023

Indispensabili per uscire dalla piscina e per la spiaggia, un paio di ciabattine o infradito in gomma; per tutte le altre occasioni informali metti in valigia un paio di sandali flat da alternare con delle espadrilles con zeppa media.

Havaianas x Farm Rio SS 2023

Infine, se il programma della tua crociera prevede serate di gala, metti in borsa anche un paio di sandali con tacco da sfoggiare per le occasioni speciali.

Benedetta Bruzziches SS 2023, modello Goliarda

Cover photo: courtesy of Ysabel Mora press office