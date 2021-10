Come drenare i liquidi delle gambe con Drena Shot

Colpisce una donna su tre, ma la ritenzione idrica può riguardare anche gli uomini con tutto il suo corollario di gonfiore e pesantezza. Scopriamo come drenare i liquidi dalle gambe e quali sono gli alimenti, gli integratori e gli esercizi migliori per eliminare questo fastidioso e antiestetico problema.

Come perdere liquidi e gonfiore?

Per drenare i liquidi ed eliminare il gonfiore dalle gambe la cosa più importante è adottare un corretto stile di vita e, soprattutto, mangiare meglio e iniziare a fare un po’ di movimento.

Se consigli come limitare il sale e bere almeno 8 bicchieri d’acqua al giorno li hai sicuramente sentiti o letti moltissime volte, forse non ti è mai capitato di imbatterti in un elenco, per quanto sommario, di frutta e verdura capaci di dare una mano nell’obiettivo di perdere i liquidi.

La mela, per esempio, è capace di diminuire la ritenzione idrica, mentre il pompelmo rosa e il mirtillo aiutano a migliorare la circolazione, l’ananas favorisce la diuresi e le verdure a foglia scura sono un valido aiuto per stimolare il drenaggio linfatico.

Anche bere una tisana ogni sera può aiutarti nella lotta alla ritenzione idrica, soprattutto se tra gli ingredienti principali figurano piante come il carciofo, il tarassaco, la centella, la betulla o l’ippocastano.

Come eliminare i liquidi extracellulari?

Per aiutarti a contrastare la ritenzione idrica, è importante seguire uno stile di vita più salutare, anche nei piccoli dettagli.

Evita, per esempio, di indossare indumenti troppo attillati e, se fai un lavoro sedentario, alzati ogni tanto per fare due passi e riattiva la circolazione con la cosiddetta rullata del piede, sposta cioè il peso dal tallone alla punta e viceversa.

Se invece passi molto tempo in piedi, di tanto in tanto sollevati sugli avampiedi e, quando torni a casa la sera, sdraiati sul letto, appoggia le gambe al muro e resta in questa posizione per almeno 5 minuti.

Come drenare le gambe velocemente?

Per velocizzare il drenaggio delle gambe, ricordati di non accavallare le gambe e di praticare con regolarità attività fisica, soprattutto camminata o corsa leggera. E, se lo desideri, inserisci nella tua routine quotidiana un integratore drenante a base vegetale come Drena Shot.

Integratore drenante Drena Shot

Tra i suoi ingredienti attivi, spiccano meliloto e pungitopo utili per il microcircolo, tarassaco e betulla dalle note proprietà depurative, pilosella, ciliegio e ribes che aiutano il drenaggio dei liquidi, e ananas e centella per combattere gli inestetismi della cellulite.

Che significa quando esce liquido dalle gambe?

Se invece ti sei accorta di una perdita di liquido dalle gambe, il problema potrebbe essere più serio e riguardare, per esempio, una circolazione venosa alterata o essere segno di problemi al cuore, al fegato o ai reni.

In questo caso, quindi, il consiglio migliore è quello di parlarne con il tuo medico che ti indicherà lo specialista più idoneo al tuo caso.

Cover photo created by master1305 – www.freepik.com