Stampare le foto fatte insieme alle proprie amiche: ecco alcune idee originali

La bellezza delle foto sta nel riuscire a trasmettere i ricordi dei momenti preferiti passati con le persone a cui si tiene di più. Quando dobbiamo scegliere dei regali per le amiche spesso e volentieri andiamo nel pallone, pensando che in realtà hanno già tutto; in questi casi, un’idea vincente è rappresentata dai regali personalizzati, magari utilizzando alcune delle foto più belle che avete insieme. Oggi esistono infatti tanti modi per regalare una foto sottoforma di oggetto personalizzato; di seguito alcune delle idee più originali da cui prendere spunto per i regali alle tue amiche.

Calamita personalizzata

Le calamite sono uno degli oggetti ricordo più gettonati ed è quasi impossibile non trovarne almeno una nelle nostre case. Se le vostre amiche sono delle collezioniste, un’idea originale è quella di scegliere una foto che vi ritrae insieme e stamparla su calamita, così da poter essere appena dovunque, anche su un armadietto portaoggetti nell’ufficio dove lavora.

Kit foto vintage

Se avete condiviso un viaggio con un’amica e volete regalarle un ricordo particolare, stampate le foto che ritenete più belle e significative del viaggio con un formato vintage o polaroid, dopo di che unitele appendendole a uno spago tramite delle piccole mollette in legno. Ecco che la vostra amica avrà un ricordo bellissimo del viaggio con cui decorare la sua camera. Potete anche aggiungere delle piccole lucine intorno allo spago, in modo tale che, una volta appese in camera, la vostra amica possa vederle anche la sera illuminate.

Fotolibro personalizzato

Uno dei regali per le amiche più gettonati è il fotolibro da tenere come ricordo. È perfetto per ogni occasione: compleanni, feste natalizie o lauree e può essere creato come desiderate. Potete creare un fotolibro su un viaggio, sugli anni di università che avete condiviso o semplicemente sulle foto più bizzarre dell’ultima estate passata insieme.

Cornice multipla

Un’altra idea originale per stampare le vostre foto e preparare dei regali per le amiche è quella di creare un vero e proprio ricordo da appendere con una cornice multipla, ovvero una cornice con una composizione di fotografie che funge anche come quadro da arredamento. Una volta scelta la cornice che più vi piace, non dovrete fare altro che stampare le vostre foto preferite e creare la composizione.

T-shirt personalizzata con foto

Per chi cerca un regalo davvero originale o per un’occasione speciale, è possibile stampare le foto direttamente su una t-shirt che la vostra amica potrà indossare tutte le volte che vorrà. Questo tipo di regalo è perfetto per eventi speciali come una laurea o un addio al nubilato, ma è altrettanto bello da fare a Natale a una vostra amica che abita lontano e che riuscite a vedere in poche occasioni.

Fotocalendari

Un’idea originale e al tempo stesso utile da regalare per Natale è quella di stampare le vostre foto più belle su un calendario. È possibile creare un calendario da appendere o da tavolo, e se volete fare una sorpresa unica, preparate un calendario mensile con una vostra foto dedicata a ogni mese.