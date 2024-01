Le frasi più belle sull’Ariete

L’Ariete, il primo segno dello zodiaco, è caratterizzato da un’energia focosa, una determinazione incrollabile e uno spirito pionieristico che lo mette sempre in prima linea in ogni nuova impresa ispirando e motivando gli altri.

Governato da Marte, il pianeta dell’azione e della passione, chi appartiene al segno zodiacale dell’Ariete è audace e coraggioso, visionario e dinamico, sempre animato da un’invincibile spinta competitiva.

Vediamo quali sono le frasi più belle che descrivono i pregi e anche i difetti di questo segno dello zodiaco.

Cosa si dice sull’Ariete

Nel mondo nulla di grande è stato fatto senza passione. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Appassionato ed entusiasta, l’Ariete è guidato da un’intensa vitalità e da un entusiasmo contagioso che li motiva in una costante ricerca di nuove sfide ed esperienze.

Il coraggio è resistenza alla paura e dominio della paura, ma non assenza di paura. Mark Twain

Impavido e audace com’è, chi appartiene a questo segno zodiacale non ha paura di correre rischi e di uscire dalla sua zona di comfort affrontando gli ostacoli e le paure a testa alta.

Penso che una volta la leadership significasse imporsi; oggi è possedere le qualità necessarie per meritare la stima degli altri. Indira Gandhi

E infatti le persone nate sotto il segno di Marte sono leader naturali dotati di un carisma che attira chiunque li circondi.

Quando si dice la verità non bisogna dolersi di averla detta. La verità è sempre illuminante. Ci aiuta ad essere coraggiosi. Aldo Moro

La franchezza e la schiettezza sono due grandi pregi dell’Ariete che dice sempre quello che pensa senza girarci intorno. E, ovviamente, si aspetta anche dagli altri lo stesso atteggiamento a costo di apparire privo di tatto.

Non esiste circostanza, né destino, né fato che possa ostacolare la ferma risolutezza di un animo determinato. Ella Wheeler Wilcox

Perché quando l’Ariete si concentra su qualcosa è inarrestabile. Anche di fronte alle battute d’arresto ha una determinazione incrollabile nel raggiungere i suoi obiettivi.

Rinunciare alla spontaneità e all’individualità significa soffocare la vita. Erich Fromm

Chi è nato sotto questo segno è spesso forse un po’ troppo impulsivo e spontaneo e tende a seguire il suo istinto senza pianificare o pensarci troppo. Questo atteggiamento a volte può causare qualche guaio, ma ha un altro lato della medaglia, quello di rendere gli Ariete eccitanti e imprevedibili.

Essere uomo non è tutto: bisogna essere socievole. Jean-Charles Harvey

Le persone dell’Ariete sono naturalmente socievoli e amano interagire con gli altri diventando l’anima della festa.

La stima di sé è il contenuto più profondo della vita umana. Sándor Márai

Non è facile intimidire l’Ariete, una persona che trasuda autostima e difficilmente si sente a disagio anche nelle situazioni più difficili.

Quali sono i 10 difetti dell’Ariete

Sono in ribellione totale contro la mia stessa mente, quando vivo, vivo per impulso, per emozione, per incandescenza. Anaïs Nin

L’entusiasmo per la vita dell’Ariete a volte eccede diventando impulsività e avventatezza portandolo ad azioni affrettate e a non considerare le conseguenze delle sue azioni.

Insistere è testardaggine. Perseverare è determinazione. Jacinto Benavente

E a volte chi è nato sotto il segno dell’Ariete tende a non tenere ben presente questo concetto rifiutandosi di tirarsi indietro di fronte a una sfida o a una provocazione anche quando ormai è chiaro che ha torto.

Una rivalità non è necessariamente una ostilità. Sigmund Freud

Ma l’Ariete tende a essere eccessivamente competitivo e a voler essere sempre essere il migliore. Questo a volte può portarlo a essere aggressivo.

Lo scoraggiamento è proprio e facile sopra tutto agli animi delicati e grandi. Giacomo Leopardi

La sicurezza in sé stessi dei nati sotto il segno di Marte ha un rovescio della medaglia: la frustrazione. Quando l’Ariete si trova di fronte ostacoli o battute d’arresto, infatti, può facilmente sentirsi scoraggiato.

L’arroganza, la presunzione, il protagonismo, l’invidia: questi sono i difetti da cui occorre guardarsi. Plutarco

La determinazione dell’Ariete a volte può trasformarsi in testardaggine e arroganza: non essere disposti ad ascoltare le opinioni degli altri o a cambiare idea è uno dei più grossi difetti di questo segno zodiacale.

L’aggressività, questa meschina parvenza d’audacia. Henri Michaux

La natura focosa di questo segno di tanto in tanto può portare a scoppi d’ira e ad aggressività. La sua irascibilità si scatena quando è frustrato, ma se non impara a gestire le sue emozioni più spiacevoli può ferire gli altri.

Il mondo è di chi non sente. La condizione essenziale per essere un uomo pratico è la mancanza di sensibilità. Fernando Pessoa

È sincero, anche troppo. E infatti l’onestà dell’Ariete in un attimo può diventare insensibilità quando non si rende conto dell’impatto che le sue parole hanno sugli altri.

Non c’è eroismo nell’inflessibilità. John Maxwell Coetzee

Gli individui dell’Ariete possono essere testardi e resistenti al cambiamento. Alcuni di loro potrebbero provare ad avere una mentalità più aperta e a considerare prospettive alternative.

L’approvazione degli altri è uno stimolante, del quale talvolta è bene diffidare. Paul Cézanne

L’Ariete a volte dovrebbe tenere ben presente le parole del grande pittore francese e provare a far dipendere la sua autostima più da quello che è che non da quello che gli altri pensano di lui.

Ci sono due peccati cardinali dai quali scaturiscono tutti gli altri: impazienza e pigrizia. Franz Kafka

La natura impulsiva dell’Ariete a volte può metterlo nei guai. Precipitarsi a testa bassa contro gli ostacoli senza tener conto delle conseguenze può provocare grossi errori e rimpianti.

Cover photo by Freepik