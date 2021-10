Cosa significa sognare i coccodrilli

Sognare i coccodrilli, un sogno che solo nel pronunciarlo collega alla paura, all’angoscia ma se ci si pensa è un rettile perfetto. Infatti, il coccodrillo esisteva anche nell’epoca dei dinosauri ed è l’unico del regno animale ad avere avuto delle piccole modifiche a differenza di altri che hanno dovuto mutare notevolmente per poter sopravvivere.

Perché sogniamo i coccodrilli

In generale, quando si sognano i coccodrilli significa che la sognatrice o il sognatore avrà una grande perdita economica e che se non riuscirà a tirarsi su sarà quasi impossibile poter riaccumulare quello che si ha perso. Il modo migliore, almeno all’inizio è di farsi dare una mano così da mettere da parte il proprio orgoglio.

Sognare un coccodrillo che ti attacca

Quando si sogna un coccodrillo che ti attacca vuol dire che una persona poco fidata alla sognatrice quasi da considerarsi una nemica tenterà di fare delle azioni cattive per poter intaccare la reputazione della persona che effettua il sogno. Una cosa importante è di non rispondere alle provocazioni e di andare tranquillamente avanti per la propria strada anche se questo si sa è molto difficile.

Sognare un coccodrillo piccolo

Se si sognasse un piccolo coccodrillo significa che sono in arrivo dei piccoli problemi che saranno tranquillamente superabile nell’arco di poco tempo. Fortunatamente la sognatrice riuscirà a risolvere da sola senza l’aiuto di nessuno.

Sognare un coccodrillo grande

Quando si sogna un coccodrillo di grandi dimensioni vuol dire che a differenza di quello piccolo sono in arrivo dei problemi molto più grandi della persona che effettua il sogno. Di solito, questi problemi sono di salute come una malattia che colpirà un familiare.

Sognare di scappare da un coccodrillo

Se si sognasse di scappare da un coccodrillo significa che si hanno delle grandi responsabilità che il sognatore non è in grado o semplicemente non ne vuole avere per questo il suo inconscio cerca in tutti i modi di scappare da questo peso.

Sognare di essere morsi da un coccodrilli

Quando si sogna di essere morsi da un coccodrillo vuol dire che qualcuno ha fatto circolare delle strane voci e per questo la persona che effettua il sogno ha paura di fare qualche mossa falsa. Se nel sogno si sentisse il dolore del morso questo significa che si possiede della rabbia dentro di sé che basta poco per far esplodere.

Sognare di vedere un coccodrillo morto

Se si sognasse di vedere un coccodrillo morto significa che da parte del proprio fidanzato, compagno o amante di ha subito un grande torto però la sognatrice o il sognatore è pronto a perdonare.

Sognare di mangiare un coccodrillo

Quando si sogna di mangiare un coccodrillo la rappresentazione è di ottimo auspicio, infatti, vuol dire che anche se si hanno perso molti soldi verranno subito riguadagnati riuscendo ad avere un ottimo impego nel caso in cui non si avesse avuto il lavoro o una promozione nel caso in cui già si lavorasse.

