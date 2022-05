Cosa significa sognare dei bambini

Sognare dei bambini è una scena onirica che avviene molto spesso in quanto inconsciamente si vuole rivivere quei momenti di spensieratezza, di innocenza e soprattutto il non pensare a niente. Questo non significa che i bambini non abbiamo problemi, per certi versi ne hanno molto di più degli adulti soltanto che non vengono considerati importanti come quelle delle persone grandi.

Perché sogniamo i bambini

Come abbiamo anticipato, il sognare dei bambini significa che si vogliono riaffiorare dei ricordi di assoluta tranquillità, di serenità ma ovviamente grazie all’interpretazione dei sogni si è riusciti anche a trovare una secondo significato che è del tutto lecito da parte della sognatrice o del sognatore ovvero il desiderio di avere un figlio però a causa di problematiche varie non è possibile realizzare.

Sognare bambini che giocano

Quando si sognano dei bambini che giocano vuol dire che si sta vivendo un periodo di felicità e di allegria, senza avere pensieri brutti che frullano nella testa della sognatrice ma bisogna ricordare che questi momenti non dureranno per sempre quindi è necessario approfittarne e goderseli .

Sognare dei bambini morti

Se si sognassero dei bambini morti è un simbolo di un cattivo presagio ovvero ci saranno dei grandi difficoltà al livello economico e familiare. Infatti, si avranno delle perdite consistenti per quanto riguardano i soldi che a causa di ciò non sarà possibile risolvere delle problematiche vecchie mentre nell’ambito familiare ci saranno dei forti litigi superabili.

Sognare se stessi da bambini

Quando si sogna se stessi da bambini significa che la sognatrice o il sognatore ha l’esigenza di essere protetti da qualcosa o da qualcuno poiché da soli non riescono a difendersi. Molto probabilmente si ha bisogno di un consiglio da parte di un amico o di un amica, i quali hanno sempre consigliato e guidato per il meglio.

Sognare bambino che piange

Se si sognasse un bambino che piange vuol dire che si avrà una grave tristezza in famiglia. Potrebbe essere una chiusura di tutti i rapporti con i propri parenti, una malattia oppure una morte prematura di qualcuno molto caro alla sognatrice.

Sognare un bambino che ride

Quando si sogna un bambino che sorride significa che il sognatore non ha assolutamente perso l’ingenuità che contraddistingue un bambino però questo momento può essere arrivato in una circostanza non del tutto giusta quindi l’importante è sempre essere sul pezzo e non lasciare che nessuno lo inganni.

Sognare di avere un bambino

Se si sognasse di avere un bambino vuol dire che si avrà una grande soddisfazione nel campo lavorativo. Infatti, potrebbe accadere una promozione o un aumento di stipendio grazie ai sacrifici che si sono fatti in tutti questi anni.

Sognare di vedere un bambino che cade

Quando si sogna di vedere un bambino cadere significa che si avranno dei piccoli problemi con il proprio partner a causa di incomprensioni che potrebbero portare a una rottura momentanea del rapporto però grazie alla determinazione e la voglia di mantenere viva la storia si riuscirà a risolvere questi problemi.

