Come abbellire le scale di casa

Chi vive in una casa su più piani, prima o poi potrebbe chiedersi come usare al meglio lo spazio destinato alle scale. Si tratta di una zona che spesso viene trascurata e relegata al mero aspetto pratico, invece può diventare bella e glamour esattamente come ogni altro ambiente della casa.

Anche in presenza di un montascale, le scale mantengono il loro fascino inalterato grazie ai modelli dal design compatto e moderno che possono armonizzarsi con il resto dell’ambiente (sia come stile, sia come colori).

Attacca delle cornici

Spesso le scale (eccetto magari quelle a chiocciola) lasciano molto spazio libero sulla parete a cui si appoggiano. Molti amano tappezzare questo spazio di foto di famiglia, soprattutto dal lato che va verso le camere da letto.

Se si preferisce qualcosa di meno intimo, anche delle foto e delle stampe (magari di opere d’arte famose) possono creare un bell’effetto. In generale, è consigliabile appendere le cornici in modo da assecondare l’andamento dei gradini, preferendo quelle di dimensioni tali da essere visibili anche a distanza.

La scelta delle cornici deve riprendere i materiali con cui sono costruite le scale; per esempio, le cornici a giorno saranno perfette con le scale in vetro e acciaio, mentre quelle di legno staranno bene con gli scalini in legno o ricoperti di moquette.

Se la parete della scala è un po’ buia, degli specchi al posto giusto potrebbero aiutare a diffondere meglio la luce; anche in questo caso, il design dello specchio deve andare incontro agli elementi preesistenti.

Decora e tingi le pareti

Se la palette del resto della casa lo consente, è possibile vivacizzare la parete delle scale con dei colori nuovi e vivaci. Per un effetto diverso, ma comunque d’impatto, anche degli stencil da parete possono impreziosire l’ambiente. Alcuni amano applicare gli stencil addirittura sui gradini, magari formando scritte o motivi geometrici.

Per osare davvero, i più creativi potrebbero cambiare anche la texture della parete della scala, aggiungendo delle spugnature in rilievo, un effetto cromatico diverso oppure una carta da parati con fantasie, fiori o decorazioni di vario tipo.

Scaffali, mensole e oggetti interessanti

Quando lo spazio a disposizione non è molto, è utile sfruttare le pareti in verticale e approfittare anche della zona delle scale, magari posizionando degli scaffali seguendo lo schema degli scalini.

Gli scaffali possono ospitare vari oggetti: libri, collezioni di DVD, souvenir di viaggio, ritratti, persino capi d’abbigliamento e oggetti che richiamino la personalità dei padroni di casa e così via.

Nel caso sia presente un montascale, ovviamente è opportuno verificare che gli scaffali non entrino in conflitto con la sua traiettoria.

E lo spazio sotto la scala?

Molte volte si tende a decorare solo lo spazio sopra le scale, ma anche lo spazio sotto di esse (quando presente) può diventare un angolo interessante, per esempio allestendo una piccola libreria con tanto di scrivania, oppure un rifugio per gli animali domestici in cui riporre cucce, ciotole e giocattoli.

Se invece la zona è chiusa o troppo piccola, può essere usata come ripostiglio per nascondere tutti gli oggetti che altrimenti, lasciati in giro, creerebbero solo disordine.