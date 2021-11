Le fiere della Miami Art Week 2021: da Art Miami a SCOPE

Art Miami, SCOPE, NADA e non solo. Le fiere nei padiglioni sulla spiaggia e in città sono un appuntamento imperdibile della Miami Art Week.

La Miami Art Week è una sorta di sistema solare dell’arte moderna e contemporanea. Al centro c’è Art Basel Miami Beach e tutto intorno orbita una moltitudine di altre fiere (oltre a un numero imprecisato di mostre, allestimenti, istallazioni ed eventi di ogni genere e tipo).

I grandi padiglioni sulla spiaggia e in città ospitano manifestazioni che sono diventate un appuntamento imperdibile per artisti, curatori, critici, collezionisti e appassionato dell’arte moderna e contemporanea. Da Art Miami a Design Miami/, da NADA a Red Dot e Spectrum e fino a SCOPE, la città è una vera e propria fucina di creatività, talento e glamour.

Art Miami e CONTEXT

Art Miami è considerata una delle più importanti fiere internazionali dedicate all’arte moderna e contemporanea. La 31esima edizione si svolge dal 30 novembre al 5 dicembre 2021 ed è ospitata (per la quarta volta) nella prestigiosa location di One Miami Herald Plaza a Biscayne Bay. La proposta di Art Miami comprende opere d’arte iconiche, progetti dinamici e installazioni speciali di oltre 170 gallerie e vanta artisti del calibro di Ai Weiwei, Damien Hirst, Pablo Picass, Andy Warhol e Ugo Rondinone (solo per citarne alcuni).

Come negli ultimi otto anni, anche per questo Art Miami è accompagnata dalla “fiera gemella” CONTEXT Art Miami. La manifestazione amplia la vetrina dell’arte contemporanea con un focus su selezionati nuovi e talentuosi artisti emergenti. Invece, manca all’appello Aqua Art Miami, che tornerà nel 2022.

Design Miami/

Il Miami Beach Convention Center (di fianco al MBCC dove si svolge Art Basel) è la sede dell’edizione 2021 di Design Miami/. La fiera che esplora il mondo del design a 360° è in programma dall’1 al 5 dicembre (con una preview esclusiva il 30 novembre per la stampa e gli addetti ai lavori).

Il tema (ambizioso) che guida Design Miami/ 2021 è Human°Kind. Il design ha da sempre l’obiettivo di creare un futuro migliore e Human°Kind racconta le visioni, le idee e le soluzioni per un mondo di domani “più equo e interconnesso”.

Un’opera dell’environmental artist Saype, ospite dell’edizione 2021 di SCOPE. Courtesy SCOPE Art Show Press List.

NADA

La New Art Dealers Alliance (NADA) è una organizzazione non-profit che si occupa di coltivare, supportare e promuovere le nuove voci dell’arte contemporanea. La Miami Art Week rappresenta un appuntamento chiave per l’associazione, che partecipa con l’omonima fiera dedicata ai talenti emergenti.

Dopo un anno in formato virtuale, NADA torna in presenza dall’1 al 4 dicembre nella ormai tradizionale location degli Ice Palace Studios. La manifestazione ospita più di 170 espositori e prevede tre sezioni: Galleries, NADA Projects (una presentazione simile a una mostra) e Artists Book Publishers. Quest’ultima rappresenta una novità ed è uno spazio dedicato all’editoria, alle pubblicazioni storiche e ai libri d’artista realizzato in collaborazione con Printed Matter ed EXILE Books.

Red Dot e Spectrum

Spectrum Miami e Red Dot Miami sono da sempre profondamente interconnesse e per l’edizione 2021 lo diventano più che mai. Le due fiere tornano dall’1 al 5 dicembre al Mana Wynwood Convention Center con l’appuntamento unico Two Fairs Under One Roof. I temi della grande “doppia” manifestazione sono [DOUBLE TAKE] e [REVEAL] e si sviluppano attraverso le opere di più di 275 espositori provenienti da tutto il mondo.

[DOUBLE TAKE] per Spectrum invita lo spettatore a prestare attenzione, a rallentare, a guardare più da vicino e a lasciarsi pervadere dall’ispirazione e dal significato più profondo dell’arte. [REVEAL] di Red Dot celebra l’impegno degli artisti a perseguire la verità e a rivelare ciò che scoprono e vuole fare riflettere su come la pittura, la scultura, la fotografia e ogni altra espressione del talento umano siano un modo per indagare il mondo e se stessi.

Entrambe le fiere prevedono le sezioni Art Labs, Spotlight Program, Meet the Artists con Live Demonstrations e Discoveries Collection e ospitano artisti indipendenti, gallerie all’avanguardia, giovani talenti emergenti, istituzioni e collettivi d’arte.

Two Fairs Under One Roof celebra l’esperienza artistica con eventi speciali e grandi appuntamenti musicali e prevede la partecipazione di un (grande) ospite d’eccezione, l’attrice e icona di Hollywood Priscilla Presley.

Karin Brauns – Pop of the Wild Collection Leopard – Collage on Archival Paper @Two Fairs Under One Roof . Courtesy ESPR

SCOPE

SCOPE compie vent’anni e fa ritorno nella iconica location di 801 Ocean Drive. La fiera si svolge dall’1 al 5 dicembre (con anteprima VIP il 30 novembre) e conferma la sua vocazione di “talent scout” e player non convenzionale del mondo dell’arta moderna e contemporanea con The New Contemporary.

La novità dell’edizione 2021 è rappresentata da The New Contemporary Presents, un “programma multidisciplinare esperienziale” che prevede installazioni su larga scala, spettacoli musicali e tavole rotonde. La nuova esperienza è integrata da attività di meditazione e ricerca del benessere personale, after hours ed eventi musicali animati da artisti di livello mondiale.

SCOPE ospita 140 espositori provenienti dai cinque continenti e (come sempre) propone una selezione di opere e artisti nel segno di un “contributo critico alla politica globale e all’impegno delle singole comunità”. Tra i nomi da tenere d’occhio ci sono l'”environmental artist” Saype, che “dipinge” prati e superfici naturali con carboncino e gesso, Nychos, che investiga la natura e la realtà degli esseri viventi attraverso la rappresentazione artistica della loro anatomia, e Mister E, famoso per la sua coloratissima interpretazione dei 100 dollari americani. Inoltre, per celebrare i 20 anni di SCOPE, Joan Jiménez AKA Entes ha trasformato l’ingresso principale in una caleidoscopica rappresentazione del Perù.

Photo cover courtesy: SCOPE Art Show Press List.