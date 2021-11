Alla scoperta di Art Basel Miami 2021: il programma e gli highlight

È di nuovo tempo di Art Basel Miami. La pandemia non ha fermato la fiera, che lo scorso anno ha percorso la strada virtuale delle Online Viewing Rooms (OVR). Ma l’edizione 2021 torna in presenza e lo fa con un un programma più ricco che mai.

La grande manifestazione dedicata all’arte moderna e contemporanea si svolge dal 2 al 4 dicembre (con due giorni di preview esclusive il 30 novembre e l’1 dicembre) e 253 gallerie provenienti da 36 paesi e nazioni sparsi sui cinque continenti. Oltre la metà degli espositori arriva da Nord e Sud America, mentre per 43 dei partecipanti si tratta del debutto assoluto.

Il Miami Beach Convention Center (MBCC) torna a essere il cuore pulsante della fiera. Ma come sempre, la manifestazione conferma la sua vocazione “diffusa” e prevede la presenza di numerose location ed eventi in tutta la città.

Il direttore globale di Art Basel, Marc Spiegler, non ha nascosto l’entusiasmo per un ritorno che si annuncia come un vero e proprio nuovo inizio:

C’è un’enorme eccitazione all’interno del mondo dell’arte da una parte e dall’altra dell’Oceano Atlantico per Art Basel Miami Beach 2021. Non solo perché è la nostra prima fiera in America del Nord e del Sud da due anni a questa parte, ma anche perché Art Basel non ha mai avuto una gamma di voci così diversificata.

Le novità di Art Basel Miami 2021

La principale novità di Art Basel Miami Beach 2021 è il ritorno per il secondo anno di Meridians. Dopo il grande successo ottenuto all’edizione 2019, la speciale sezione dedicata ai progetti che sfidano gli spazi e le convenzioni tradizionali delle fiere d’arte fa il bis con una selezione di sculture e dipinti su larga scala, installazioni, proiezioni video e spettacoli dal vivo curata (ancora una volta) da Magalí Arriola.

Meridians non è l’unica formula a essere riproposta. Dopo l’esperienza delle OVR, Art Basel Miami sceglie di mantenere un formato ibrido per l’edizione 2021. Le presentazioni in loco vengono “amplificate” da uno speciale programma digitale che comprende tour virtuali, conversazioni in livestream, eventi e trasmissioni sui social media, oltre ad aste e vendite online.

Un highlight dalla sezione Galleries. Courtesy Art Basel

La fiera si accompagna come sempre a un gran numero di eventi in tutta la città. I principali musei dell’area di Miami si presentano all’appuntamento con un fitto calendario di mostre e installazioni di grande rilievo e respiro internazionale. Il Rubell Museum ospita cinque personali di Hernan Bas, Yayoi Kusama, Otis Kwame Kye Quaicoe, Genesis Tramaine e Kennedy Yanko. The Bass ha in programma sette allestimenti: Naama Tsabar: Perimeters, Alex Israel x Snapchat, Abraham Cruzvillegas: Agua dulce, Najja Moon: Your Mommas Voice in the Back of Your Head, Open Storage: Selections from the Collection & Works on Loan, The Willfulness of Objects, Art Outside. Altrettanto ricca è la proposta del Pérez Art Museum Miami (PAMM), che ha in calendario Allied with Power: African and African Diaspora Art from the Jorge M. Perez Collection, Meleko Makgosi: Your Trip to Africa, Zhivago Duncan: Pretentious Crap, The Artist as Poet: Selections from PAMM’s Collection, Jedd Novatt: Monotypes and More, Marco Brambilla: Heaven’s Gate, Felipe Mujica: The Swaying Motion on the Bank of the River Falls e George Segal: Abraham’s Farewell to Ishmael.

La manifestazione continua con la 17esima edizione di Design Miami. La fiera dedicata al mondo del design da collezione è in programma dall’1 al 5 dicembre vicino alla location del MBCC.

Art Basel Miami 2021 al MBCC

Art Basel Miami Beach 2021 torna in presenza dopo la pandemia, ma la sua organizzazione “tradizionale” si espande attraverso le OVR. Le sezioni che compongono la fiera si aprono al mondo intero con il nuovo e ricchissimo programma digitale di condivisione overall:

Galleries

Galleries è il cuore pulsante di Art Basel Miami Beach e per l’edizione 2021 ospita 185 realtà che presentano opere di pittura e scultura, incisioni, installazioni, fotografie e video. Della sezione entrano a fare parte cinque gallerie che nella precedente edizione hanno esposto in Nova (Patron, Galerie Crèvecœur, Galerie Jérôme Poggi, Mariane Ibrahim e Barro).

La sezione Positions porta ad Art Basel Miami 2021 le personali di 19 artisti emergenti provenienti da tutto il mondo. Tra le opere da tenere d’occhio ci sono i quadri di Sungi Mlengeya (Afriart Gallery), il lavoro di Claudia Peña Salinas sulla mitologia azteca (Curro), i ritratti di Vincent Valdez (Matthew Brown Los Angeles) e il progetto di Marcellina Akpojotor (Rele Gallery) dedicato alla vita e alle opere della bisnonna artista.

Sono 25 le gallerie che espongono nella sezione Nova e ciascuna porta come di consueto 3 artisti. La selezione è variegata e comprende una personale dei lavori recenti del vincitore del BMW Art Journey, Julien Creuzet (Document), e una selezione di opere mai viste prima di Felipe Mujica (Proyectos Ultravioleta e von Barthauna).

La proposta della sezione Survey si compone di 17 presentazioni di lavori creati prima del 2000 e accoglie cinque nuove gallerie, tra cui la Welancora Gallery di New York. Alcune delle opere più interessanti sono Harlem Quilt di June Clark (Daniel Faria Gallery), una serie di rari lavori di Dindga McCannon (Fridman Gallery), dipinti e sculture di María Freire (Piero Atchugarry Gallery) e una selezione di produzioni di Tina Girouard (Anat Ebgi).

Per l’edizione 2021, Edition porta ad Art Basel Miami cinque leader mondiali del settore dell’editoria e delle opere stampate, ovvero Carolina Nitsch, Cristea Roberts Gallery, Polígrafa Obra Gràfica, Susan Sheehan Gallery e Two Palms.

Un highlight dalla sezione Nova. Courtesy Art Basel

Meridians

La seconda edizione di Meridians è curata ancora una volta dalla direttrice del Museo Tamayo di Città del Messico, Magalì Arriola, e trova spazio al piano principale dell’esposizione di Art Basel al MBCC. Tra le opere principali ci sono un nuovo lavoro di Maxwell Alexandre per la serie Pardo é Papel (Gentil Carioca), una installazione site-specific con performance di Brendan Fernandes intitolata Contract and Release (moniquemeloche) e l’imponente dipinto De achterkant van het bestaan (The backside of existence) di Jacqueline de Jong (Pippy Houldsworth Gallery). Della selezione fanno parte anche Sumptuous Memories of Plundering Kings di David Lewis (Todd Gray), sulla storia e l’impatto del colonialismo europeo, della schiavitù e della diaspora africana, e Moving Up di Yinka Shonibare, CBE (James Cohan Gallery), un’installazione che cattura la migrazione di 6 milioni di afroamericani dagli stati rurali del Sud alle città del Nord, del Midwest e dell’Ovest (la cosiddetta “Great Migration”).

La sezione Kabinett offre alle gallerie la possibilità di creare veri e propri spazi ad hoc all’interno delle loro esposizioni da dedicare a specifici artisti emergenti e affermati. Le presentazioni previste ad Art Basel Miami 2021 sono 25 e comprendono, tra gli altri, Ellen Auerbach, Grete Stern e Horacio Coppola (Jorge Mara – La Ruche), Manolo Millares (Mayoral), Otis Kwame Kye Quaicoe (Roberts Projects) e Sigmar Polke e Gerhar Richter (Sies + Höke).

Conversations è la sezione di Art Basel dedicata allo scambio di idee e alle discussioni sulla scena artistica moderna e contemporanea mondiale. Il programma dell’edizione 2021 prevede 10 panel con artisti, galleristi, collezionisti, storici, curatori, direttori di musei e critici di ogni parte del mondo focalizzati sul fenomeno dei “token non fungibili” nel mercato dell’arte, della resilienza post pandemia del settore e della necessità di reinventare il sistema museale ed espositivo.

Gli highlight da Art Basel Miami 2021

Art Basel Miami Beach 2021 e a OVR – Art Basel a Miami 2021 ospitano 253 gallerie da tutto il mondo e un numero enorme di artisti e opere che spaziano dalla pittura alla scultura, dalla fotografia alla digital art. Presentarle tutte è impossibile, ma alcune sono:

Cardi Gallery – Stand A03 e online

Cardi Gallery partecipa ad Art Basel Miami Beach 2021 e a OVR – Art Basel a Miami 2021 con la mostra collettiva La Libertà (Liberty), una esposizione che racconta l’atteggiamento irriverente e la libertà di espressione di famosi artisti moderni e contemporanei.

A Miami Beach propone straordinarie opere storiche di Carla Accardi, Christo, Dadamaino, Lucio Fontana, Franco Grignani, Jannis Kounellis, Sol LeWitt, Piero Manzoni, Mario Merz, Michelangelo Pistoletto, Mimmo Rotella, Angelo Savelli e Claudio Verna, poste in dialogo con opere recenti di Francesco Arena, Davide Balliano, Alberto Biasi, Heinz Mack e Bosco Sodi. Invece, ad Art Basel a Miami Beach: OVR porta lavori di Carla Accardi, Davide Balliano, Alberto Biasi, Dadamaino, Lucio Fontana, Franco Grignani, Sol LeWitt, Heinz Mack, Mimmo Rotella, Bosco Sodi, Claudio Verna.

Carla Accardi, La Tela di Penelope,1955. Courtesy Cardi Gallery

Tornabuoni Art – Boot C1

Tornabuoni Art torna ad Art Basel Miami 2021 con una selezione di artisti delle avanguardie italiane del dopoguerra, che hanno dato forma a una rottura visiva e concettuale dell’arte mettendo in discussione i ruoli tradizionali della pittura e della scultura. Tra i nomi presenti ci sono quelli di Alberto Biasi, Alighiero Boetti, Enrico Castellani, Dadamaino, Lucio Fontana e Michelangelo Pistoletto. Inoltre, Tornabuoni Art porta al MBCC una vetrina dedicata all’artista romano Piero Dorazio. Pittore e scrittore, oltre che curatore e professore, Dorazio è stato una figura chiave del panorama artistico italiano e internazionale della seconda metà del ‘900 e artista astratto di primo piano.

Alighiero Boetti, Mappa, 1984 – 1985

Lucio Fontana, Concetto spaziale, Attese, 1966

Piero Dorazio, Section d’or, 1979

Enrico Castellani, Superficie alluminio, 2005

Courtesy Tornabuoni Art

Mazzoleni – Booth D1

La selezione di Mazzoleni per Art Basel Miami 2021 comprende opere figurative e astratte di grandi maestri europei che esplorano diversi usi del colore, così come di materiali e linguaggi visivi. Gli artisti in mostra sono Giacomo Balla, Giorgio Morandi, Giorgio de Chirico, Lucio Fontana, Carla Accardi e Jannis Kounellis. Della proposta di Mazzoleni fanno anche parte alcuni esempi della serie “Cretto” di Alberto Burri, una serigrafia su acciaio dei pionieri dell’Arte Povera Giulio Paolini e Michelangelo Pistoletto e una sezione dedicata al fondatore di Op Art, Victor Vasarely, e a suo figlio, Yvaral.

Michelangelo Pistoletto, Cabina Telefonica, 2007. Courtesy by Mazzoleni

Massimo De Carlo – Booth D18

Massimo De Carlo partecipa ad Art Basel Miami Beach 2021 con alcuni dei suoi artisti più rappresentativi. Nella sezione Galleries sono in mostra opere di Carla Accardi, Carl Andre, John Armleder, Sanford Biggers, Mcarthur Binion, Maurizio Cattelan, Urs Fischer, Aaron Garber-Maikovska, Jenna Gribbon, Jennifer Guidi, Karin Gulbran, Sol Lewitt, Nate Lowman, Ludovic Nkoth, Paola Pivi, Rob Pruitt, Brian Rochefort, Pietro Roccasalva, Tomoo Gokita, Piotr Uklański. Massimo De Carlo è presente anche nella sezione Kabinet con Dennis Kardon.

Aaron Garber-Maikovska, Lacy Orange Play, 2021. Courtesy by Massimo De Carlo

Photo cover credits: Nicholas Galanin, The Value of Sharpness: When it Falls, 2019Courtesy the artist and Peter Blum Gallery, New York