Anche le cerimonie funebri hanno il loro dress code. Ecco alcune regole da seguire per scegliere come vestirsi a un funerale.

Se un tempo come vestirsi a un funerale non era un problema perché esistevano regole ben codificate sull’abbigliamento più adatto all’occasione, oggi non è più così. Ma questo non significa che non esista un galateo per affrontare in modo appropriato una cerimonia funebre.

Vediamo quindi qual è il dress code da adottare per non urtare la sensibilità dei parenti del defunto e per non sentirsi in imbarazzo.

Come ci si veste a un funerale

La parola d’ordine per il funerale di un parente, di un amico o di un semplice conoscente è una: sobrietà. Evita stampe o fantasie, scollature e abiti appariscenti e mantieniti su un look semplice e dignitoso.

Qualche accessorio colorato è assolutamente accettabile, soprattutto se indossato insieme a un tailleur (che va sempre bene sia con i pantaloni che con la gonna) o a un vestito che arrivi almeno al ginocchio. Se è previsto un funerale religioso, ricordati di coprire le spalle con un giacchino o un foulard.

Contrariamente a un tempo, oggi nessuno si scandalizza se si indossano jeans a un funerale, sempre a patto di sceglierli in un lavaggio scuro e senza strappi. Abbinalo a una camicetta sobria o a un maglioncino per essere sicura di non sbagliare abbigliamento.

Ai piedi, se si prevede una cerimonia lunga, indossa un paio di scarpe comode senza tacco o con un tacco medio. Assolutamente no a ciabattine infradito, sandali e sneakers, soprattutto quelle dall’aspetto troppo sportivo.

Anche per i colori mantieniti discreta e preferisci i colori scuri. Il nero è il colore tradizionale del lutto, ma sono appropriati anche il blu scuro, il grigio antracite e i toni del marrone.

Come vestirsi a un funerale in inverno

Nella stagione fredda non è difficile scegliere l’abbigliamento più adatto per un funerale. Nell’armadio invernale, infatti, con ogni probabilità abbiamo tutte una scelta più o meno ampia di abiti scuri e sobri.

Impossibile ovviamente rinunciare al cappotto o al piumino che devono essere appropriati alla situazione quindi preferibilmente lineari e in toni sommessi e non sgargianti. Ammessi anche sciarpe e guanti a patto che siano intonati all’occasione.

Naturale e leggero deve essere anche il make-up. Non eccedere con ombretti accesi e lipstick vistose e, se pensi di non riuscire a trattenere le lacrime, scegli mascara e matita waterproof.

Come vestirsi a un funerale in estate

Più difficile può essere vestirsi a un funerale in estate, quando il guardaroba è ricco di top scollati e tonalità allegre e vivaci. Per esserere comunque sobrie basta fare caso a pochi ma fondamentali particolari.

In caso di maniche corte, per esempio, ti basterà portare con te uno scialle da indossare in chiesa o eliminare il problema optando per una camicetta con le maniche lunghe ma in un tessuto fresco come il lino.

Anche se fa molto caldo, a un funerale andrebbero sempre indossate le scarpe chiuse e, secondo il galateo, anche le calze, mentre i sandali andrebbero calzati solo con i pantaloni lunghi e mai in un modello che scopra eccessivamente il piede.

Inutile sottolineare che anche nella bella stagione i colori più appropriati al cordoglio sono quelli scuri o comunque molto discreti come il nero, il blu e il marrone.

Come non ci si veste a un funerale

Abbiamo detto qual è l’abbigliamento più adatto per una cerimonia funebre, esaminiamo adesso rapidamente come non ci si veste a un funerale.

No ad abiti troppo informali e ai toni sgargianti, e decisamente no anche a perline, strass, paillettes e applicazioni luccicanti.

Vietate anche le gonne corte e fascianti e le scollature e, in caso di funerale religioso, vietate anche le spalle scoperte.

Ai piedi è meglio evitare scarpe da ginnastica e infradito, mentre i gioielli sono ammessi sempre a patto di evitare collane vistose e orecchini barocchi.

Come ci si trucca per un funerale

Naturalezza e sobrietà sono le parole d’ordine anche per quanto riguarda trucco e parrucco.

Evita quindi make-up vistosi e opta piuttosto per colori e texture leggeri e delicati. Un fondotinta light e opaco che uniformi l’incarnato con discrezione, un eyeshadow in una tinta neutra come il marrone o il grigio scuro e un rossetto nude o rosa chiaro saranno le scelte di maquillage più appropriate per un funerale.

Capelli curati e acconciati con semplicità completeranno il look.

Cover photo by Freepik