Le frasi più belle sul Cancro

Il Cancro, il quarto segno dello zodiaco, è rappresentato dal granchio ed è governato dalla Luna. Segno d’acqua, è caratterizzato da grande intuizione, sensibilità e un forte attaccamento alla casa e alla famiglia. Vediamo le frasi più belle per rappresentarlo sia nei sui punti di forza che nelle sue vulnerabilità.

Quali sono gli aforismi sul Cancro

Io non chiedo al ferito come si senta, io divento il ferito. Walt Whitman

La Luna, che governa il Cancro, è l’astro delle emozioni e dell’intuizione. Per questo motivo, i nati sotto il segno del Cancro entrano facilmente in empatia con gli altri e sono sempre pronti a offrire il proprio supporto emotivo a chi li circonda.

Non disprezzate la sensibilità di nessuno. La sensibilità di ognuno è il suo genio. Charles Baudelaire

La sensibilità del Cancro spesso è percepita come una debolezza, ma in realtà è proprio in questa vulnerabilità che risiedono creatività e immaginazione.

La logica vi porterà da A a B. L’immaginazione vi porterà dappertutto. Albert Einstein

Possedendo una vivida immaginazione, i Cancro possono essere capaci di risolvere i problemi in modi insoliti e creativi.

Una persona che ha cura di un’altra rappresenta il più grande valore della vita. Jim Rohn

Per la sua natura premurosa, il cancro è un amico leale capace di creare stretti legami affettivi e di rimanere al fianco dei suoi cari anche nelle peggiori difficoltà.

La perseveranza è ciò che rende l’impossibile possibile, il possibile probabile, e il probabile certo. Robert Half

Tenaci e determinati, i nati sotto il segno del Cancro quando sono motivati da una causa in cui credono possono essere straordinariamente perseveranti.

La perspicacia è il laser dell’intelligenza. Roberto Gervaso

I Cancro spesso possiedono una forte intuizione, che consente loro di percepire le cose oltre la superficie.

Il permaloso guarda con diffidenza allo specchio anche sé stesso. Roberto Gervaso

Sensibile, anzi ipersensibile, il Cancro può diventare facilmente permaloso e prendere le cose sul personale.

Negli equinozi succedono un sacco di cose strane, hanno ragione i lunatici. Antonio Tabucchi

I nati del Cancro sono guidati dalla Luna, non stupisce quindi che siano lunatici, inclini agli sbalzi d’umore e a volte imprevedibili.

Cover photo by Freepik