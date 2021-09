Chi sono Natascia e Alessio di Temptation Island

Natascia Zagato (31 anni) e Alessio Tanoni (24 anni) sono una coppia originaria di Macerata ed hanno partecipato all’edizione di quest’anno di Temptation Island.

Dal programma i due, fidanzati da due anni, sono usciti insieme, ma nonostante questo la loro storia si è conclusa ad Agosto 2021.

Natascia e Alessio quando hanno deciso di partecipare al programma convivevano a casa di Natascia dopo un anno e mezzo di convivenza a Recanati.

Ma perchè la coppia ha deciso di partecipare a Temptation Island?

All’inizio Alessio era l’uomo perfetto, poi è cominciato a diventare giudicante. Vorrei che lui capisse che non faccio nulla di male ad essere me stessa.

Queste le parole di Natascia nel video di presentazione.

E in seguito le parole di Alessio:

Mi rendo conto che lei non sta lottando più nella relazione, ha perso le speranze e non si rende conto di quanto mi trascuri nelle situazioni.

Chi è Alessio Tanoni

Alessio Tanoni, ragazzo dal carattere non molto ‘facile’, è nato a Recanati, ha 24 anni, un fratello ed una sorella. Alessio nella sua vita ha provato diversi lavori, la sua grande passione è quella per la pesca ma attualmente lavora come operaio nella sua stessa città.

Alessio ha conosciuto Natascia tramite sua madre (di lui) Cinzia Capomagi, la quale è proprietaria di un noto salone di bellezza a Macerata.

Chi è Natascia Zagato

Natascia Zagato, 31 anni (più grande di Alessio di 7 anni), nata a Potenza Picena lavora come estetista nella sua città originaria.

E’ stata proprio Natascia a decidere di chiamare Temptation Island mentre Alessio nel frattempo temeva che la sua compagna non tenesse più alla loro relazione come una volta.

Alessio e Natascia a Temptation Island