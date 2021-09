Chi è nato oggi 7 settembre: i compleanni glamour

“Se non vi piacciono i miei film, non guardateli” ha detto il più celebre dei personaggi famosi nati il 7 settembre. Stiamo parlando di Dario Argento, sceneggiatore, regista e produttore cinematografico originario di Roma, dove è nato nel 1940. Tra i suoi film più noti sicuramente la cosiddetta Trilogia degli animali (L’uccello dalle piume di cristallo, Il gatto a nove code e 4 mosche di velluto grigio), Profondo rosso e un’altra trilogia, quella delle Tre Madri, composta da Suspiria, Inferno e La terza madre.

Auguri di buon compleanno anche all’attrice Evan Rachel Wood, nata negli Stati Uniti nel 1987. Dopo aver esordito da bambina in teatro a Raleigh, la sua città natale, si trasferisce a Los Angeles per tentare la carriera al cinema e in televisione ottenendo anche premi importanti come il Trofeo Chopard alla Rivelazione femminile al Festival di Cannes nel 2007 e, dieci anni dopo, il Critics’ Choice Award e il Satellite Award per l’interpretazione di Dolores Abernathy nella serie tv Westworld.

Tra i nati di oggi non possiamo non menzionare Michael Emerson, anche lui attore nato in Iowa nel 1954 e famoso soprattutto per aver interpretato il villain Benjamin Linus in Lost e il miliardario Harold Finch in Person of Interest, e Eva Grimaldi, veronese classe 1961, celebre per i ruoli in tante fiction televisive italiane.

Da festeggiare oggi anche il compleanno di Gloria Gaynor, la regina della discomusic, nata in New Jersey nel 1943, mentre dobbiamo ricordare Giuni Russo, nata a Palermo nel 1951 e morta a Milano il 14 settembre del 2004.

