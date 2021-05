Chi è nato oggi 31 maggio: i compleanni glamour

Sergio Leone, di uno dei personaggi famosi nati oggi 31 maggio, diceva che aveva soltanto due espressioni: una con il cappello e una senza cappello. Stiamo ovviamente parlando di Clint Eastwood, nato a San Francisco nel 1930 e diventato famoso proprio grazie alla Trilogia del dollaro diretta dal regista romano. Gli spaghetti western, però, decisamente non bastano a raccontare la carriera di Eastwood che in quasi 70 anni di lavoro ha spaziato dai polizieschi della saga dell’Ispettore Callaghan a pellicole più impegnate, sempre giocando però con i canoni del genere, come Fuga da Alcatraz e Gli spietati, fino all’attività di regista che gli ha fatto vincere due Oscar e che annovera film come Million Dollar Baby, Mystic River, American Sniper, Gran Torino e Hereafter.

Facciamo gli auguri oggi anche a Colin Farrell, nato a Dublino nel 1976 e debuttante al cinema con il film britannico Zona di guerra prima di essere scoperto da Hollywood e impersonare il protagonista in Tigerland. In seguito interpreta Jesse James nel western Gli ultimi fuorilegge per poi recitare nei thriller In linea con l’assassino, S.W.A.T., La regola del sospetto e Minority Report e interpretare il villain Bullseye in Daredevil. Dopo essere apparso nei film indipendenti Intermission e Una casa alla fine del mondo è stato Alessandro Magno in Alexander e anche il protagonista in The New World, Miami Vice, Chiedi alla polvere e Sogni e delitti. Oltre ad aver vinto un Golden Globe per In Bruges, è stato anche il detective Ray Velcoro nella seconda stagione di True Detective e Percival Graves in Animali fantastici e dove trovarli.

