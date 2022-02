Chi è nato oggi 2 febbraio: i compleanni glamour

I nostri più sinceri auguri vanno a tutti i vip e personaggi famosi che festeggiano il compleanno il 2 febbraio. Tra i nati oggi non possiamo non fare gli auguri a Salvatore Esposito, ovvero l’interprete del personaggio di Gennaro “Genny” Savastano di Gomorra. Nato a Napoli nel 1986, una volta finite le superiori ha studiato all’Accademia di Teatro Beatrice Bracco e poi alla Scuola di Cinema di Napoli. Il suo primo ruolo gli viene offerto ne Il clan dei camorristi. In seguito al successo ottenuto con il telefilm di Sky, ha recitato in Lo chiamavano Jeeg Robot, Zeta – Una storia hip-hop, nella serie ispirata all’omonimo film dei fratelli Coen Fargo interpretando Gaetano Fadda ed è stato il protagonista dei film Puoi baciare lo sposo e Spaccapietre.

Tra i nati oggi gli auguri sarebbero andati anche a Farrah Fawcett nata in Texas nel 1947 e morta in California il 25 giugno 2009. Nel 1976 divenne una star internazionale e un vero e proprio sex symbol grazie al ruolo di Jill Munroe nel telefilm Charlie’s Angels entrando di diritto nella cultura pop insieme alle altre due co-protagoniste Kate Jackson e Jaclyn Smith. In seguito alla decisione di abbandonare lo show, la carriera di Fawcett subì dei contraccolpi, ma riuscì a ripartire grazie al successo ottenuto a Broadway con Oltre ogni limite, pièce teatrale che verrà portata sul grande schermo nel 1986 e che le farà ottenere una candidatura ai Golden Globe. Un’altra nomination era arrivata l’anno prima grazie al film per la TV Quando una donna e ne seguiranno altre tre per le interpretazioni in Il coraggio di non dimenticare, Una povera ragazza ricca e Sacrificio d’amore. Dal 1982 fino al giorno della morte, Farrah ha avuto una relazione con il collega Ryan O’Neal, l’interprete di Love Story. Secondo quanto riportato dal Los Angeles Times nel giugno del 2009, la coppia avrebbe deciso di convolare a nozze, ma il matrimonio non fu possibile a causa dell’aggravarsi delle condizioni cliniche dell’attrice.

Spegne le candeline oggi anche Shakira, celeberrima cantante colombiana classe 1977. Dopo il debutto nella discografia latinoamericana nel 1991, ne ha dominato il mercato per un decennio, esplodendo nel resto del mondo nel 2001 con l’album Laundry Service che, grazie agli oltre 20 milioni di copie vendute, è diventato uno dei 100 dischi più di successo di sempre. Uno dei suoi singoli più famosi è probabilmente Waka Waka (This Time for Africa), la sigla del Campionato mondiale di calcio 2010 in Sudafrica, ma nella sua carriera la cantante ha messo insieme grandissimi risultati, ottenendo tre Grammy Award, dodici Latin Grammy Award, 33 Billboard Latin Music Award e cinque MTV Video Music Award. Legata sentimentalmente al calciatore spagnolo Gerard Piqué, da lui ha avuto i due figli Milan e Sasha.

Facciamo gli auguri anche a Nina Zilli, pseudonimo di Maria Chiara Fraschetta, nata a Piacenza nel 1980. Il suo esordio discografico è datato 2009, quando pubblica l’EP che porta il suo nome e da cui verrà estratto il singolo 50mila, scelto anche per la colonna sonora di Mine vaganti. In seguito ha pubblicato quattro dischi e ha partecipato quattro volte al Festival di Sanremo classificandosi al terzo posto nel 2010 con L’uomo che amava le donne. Nel 2012 L’amore è femmina (Out of Love) è arrivata nona all’Eurovision Song Contest.

