Chi è nato oggi 22 novembre: i compleanni glamour

I nostri più sentiti auguri a tutti i nati oggi, compresi ovviamente i vip e i personaggi famosi che fanno il compleanno il 22 novembre. Tra le celebrities che spengono le candeline in questo giorno c’è Scarlett Johansson, nata a New York nel 1984. Esordisce al cinema da bambina nel film del 1994 Genitori cercasi e da quel momento la sua carriera è tutta in ascesa: La ragazza con l’orecchino di perla, Lost in Translation, Una canzone per Bobby Long, Match Point, Storia di un matrimonio e Jojo Rabbit sono solo alcuni dei suoi film che hanno riscosso successo sia di pubblico che di critica. Ha un ruolo di rilievo anche nell’Universo Cinematografico Marvel dove, dal 2010, interpreta Natasha Romanoff/Vedova Nera. Johansson si è sposata tre volte, nel 2008 con l’attore Ryan Reynolds, nel 2014 con il giornalista francese Romain Dauriac e nel 2020 con il comico Colin Jost. Dal secondo matrimonio è nata nel 2014 la figlia Rose Dorothy.

Tra i festeggiati di oggi c’è anche un altro degli Avengers: Hulk. Compie gli anni oggi infatti anche Mark Ruffalo che nei film della Marvel interpreta Bruce Banner, alter ego del gigante verde. Nato in Wisconsin nel 1967, Ruffalo esordisce al cinema sul finire degli anni Novanta, ottenendo il plauso della critica e il sostegno del pubblico per film come Zodiac di David Fincher e Shutter Island di Martin Scorsese. Ha ricevuto anche tre nomination ai premi Oscar per le sue interpretazioni in I ragazzi stanno bene, Foxcatcher e Il caso Spotlight.

Festeggia il compleanno lo stesso giorno anche Mads Mikkelsen, nato a Copenaghen nel 1965 e vincitore del Prix d’interprétation masculine al Festival di Cannes nel 2012 per Il sospetto. Tra i tanti altri film in cui ha recitato ricordiamo Un altro giro, Dopo il matrimonio, Flammen & Citronen, la trilogia di Pusher, Open Hearts, Le mele di Adamo, Casino Royale, Coco Chanel & Igor Stravinsky, Royal Affair, Doctor Strange e Rogue One: A Star Wars Story oltre alla serie tv Hannibal.

