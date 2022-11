Cosa significa sognare dei vetri rotti

Sognare i vetri rotti è una scena onirica molto frequente in quanto rappresenta tutta la conoscenza del proprio essere. Infatti, molto spesso il vetro riflette l’immagine delle persone così da scrutare nel profondo del proprio inconscio.

Perché sogniamo il vetro

In generale, la rappresentazione del vetro ha un significato positivo in quanto simboleggia l’onestà e la trasparenza della sognatrice o del sognatore. Se, invece, il vetro fosse rotto il significato potrebbe cambiare poiché rappresenta una leggerezza nell’ animo umano e poca serietà.

Ma come per molti sogni il significato può modificarsi in base al contesto e alla situazione che la sognatrice o il sognatore sta vivendo nella vita reale. Per questo l’interpretazione dei sogni cerca in qualche modo di aiutare a scoprire cosa si cela nel più profondo.

Sognare un vetro sporco

Quando si sogna un vetro sporco vuol dire che si avrà a che fare con persone, le quali non sono sincere. Queste persone dovrebbero toccare la sfera lavorativa e metteranno in crisi in quanto tremerà alle spalle della persona che effettua il sogno.

Sognare di tagliare il vetro

Se si sognasse di tagliare il vetro significa che si sta vivendo un periodo non molto facile, sia per quanto riguarda al livello economico che sociale. Si farà un bell’incontro con qualcuno l’importante però è che non bisogna forzare gli eventi.

Sognare di rompere il vetro

Quando si sogna di rompere il vetro, la prima cosa a cui si pensa, quando questo avviene nella realtà, che si avranno molti anni di sfortuna. Purtroppo la sfortuna colpisce anche durante i sogni, infatti, anche durante un sogno questo non porta affatto bene.

Sognare di pulire il vetro

Se si sognasse di pulire il vetro vuol dire che del periodo che si sta vivendo nella realtà si è pienamente coscienti della situazione. Molto spesso si fa finta di non capire o di fare orecchie da mercante ma questo purtroppo non porterà a niente.

Sognare il vetro di una finestra

Quando si sogna il vetro di una finestra significa che tutti gli sforzi che la sognatrice o il sognare ha fatto sta per dare i suoi frutti. Infatti, il vetro della finestra rappresenta un affare fatto da tempo il quale è andato in porto.

Sognare bottiglie di vetro

Se si sognassero delle bottiglie di vetro vuol dire che la persona che effettua il sogno è molto realista ed ha un spiccato senso degli affari. Nel caso in cui si sognasse una bottiglia di vetro rotta questo comporta ad una grande ricchezza ed è un presagio di fortuna.

Sognare di calpestare un vetro rotto

Quando si sogna di calpestare un vetro rotto significa che alcune ferite che si ha avuto per quanto riguarda al livello sentimentale non sono affatto guarite. In questo caso però bisogna fare due distinzioni, infatti, se nel sogno non si è feriti vuol dire che la speranza può ancora esserci mentre se nel sogno esce del sangue questo non può portare a nulla di buono quindi è meglio dimenticare.

Photo credits : Instagram