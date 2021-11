Chi è nato oggi 21 novembre: i compleanni glamour

Chi sono i vip nati oggi? Scorrendo l’elenco dei personaggi famosi che fanno il compleanno il 21 novembre incontriamo Björk Guðmundsdóttir, cantante islandese nata in questa data a Reykjavík nel 1965. Nota già come musicista nel suo Paese natale negli anni Ottanta, nel decennio successivo si trasferisce a Londra e, grazie alla sua musica eclettica e sperimentale, diventa famosa in tutto il mondo vincendo 5 BRIT Awards, 4 MTV Video Music Awards e anche una Palma d’Oro a Cannes nel 2000 come miglior attrice per il personaggio di Selma Ježková nel film Dancer in the Dark del regista danese Lars von Trier.

È nata oggi anche l’attrice statunitense Goldie Hawn. Originaria di Washington e classe 1945, nella sua carriera ha vinto un Golden Globe e un Oscar, entrambi per il film del 1969 Fiore di cactus. Tra le alte pellicole in cui ha recitato ricordiamo Soldato Julia agli ordini, La morte ti fa bella, M’è caduta una ragazza nel piatto, Le farfalle sono libere, Sugarland Express, Shampoo, Gioco sleale, Bastano tre per fare una coppia, Una coppia alla deriva, Due nel mirino, Moglie a sorpresa, Sperduti a Manhattan, Due amiche esplosive e Il club delle prime mogli. Sul piano della vita privata, Hawn è la madre dell’attrice e cantante Kate Hudson, nata nel 1979 dal suo secondo matrimonio, e dal 1983 ha una relazione con il collega Kurt Russell.

Spengono le candeline oggi 21 novembre anche il rapper Rocco Hunt, nato a Salerno nel 1994 e vincitore delle Nuove proposte al Festival di Sanremo del 2014 con la canzone Nu juorno buono, e la modella e attrice spagnola Inés Sastre, nata a Valladolid nel 1973 che ha ottenuto popolarità in Italia anche lei grazie a Sanremo, affiancando Fabio Fazio nell’edizione del 2000, e che ha recitato in film come Fuga dal paradiso, Al di là delle nuvole, Il testimone dello sposo, Vidocq – La maschera senza volto, Druids – La rivolta, Io no, The Lost City e La cena per farli conoscere.

