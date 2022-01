Chi è nato oggi 18 gennaio: i compleanni glamour

Tra i personaggi famosi nati oggi ci sono personalità che hanno costruito la loro carriera davanti alla macchina da presa, ma anche qualcuno che ha iniziato a costruire la sua notorietà su YouTube. Cominciamo quindi a fare gli auguri a Kevin Costner, nato in California nel 1955 e premio Oscar nel 1991 con Balla coi lupi. Altri suoi film da ricordare, nel bene e nel male, sono sicuramente Fandango, Gli intoccabili, Robin Hood, principe dei ladri, Guardia del corpo, JFK – Un caso ancora aperto, Un mondo perfetto, Waterworld, L’uomo del giorno dopo e Le parole che non ti ho detto.

Tra le celebrities che fanno il compleanno il 18 gennaio c’è anche Fabio Rovazzi, youtuber e cantante che di cognome, in realtà, fa Piccolrovazzi e che è nato a Milano nel 1994. Diventato famoso nell’estate del 2016 grazie al singolo Andiamo a comandare, diventato in breve tempo un vero e proprio tormentone, è apparso in diversi videoclip, per esempio Vorrei ma non posto di J-Ax e Fedez, è entrato nel cast di Quelli che il calcio su Rai2, ha pubblicato altri cinque singoli collaborando anche con personalità come Gianni Morandi e Loredana Bertè, è stato il protagonista del film Il vegetale, diretto da Gennaro Nunziante e, nel 2018, ha condotto insieme a Pippo Baudo Sanremo Giovani.

Tra i nati di oggi festeggia anche Dave Bautista, ex wrestler e oggi attore nato a Washington D.C. nel 1969 e apparso in diversi film come L’uomo con i pugni di ferro, Riddick, Guardiani della Galassia, Spectre, Blade Runner 2049, Guardiani della Galassia Vol. 2, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame e Dune.

Tanti auguri di buon compleanno anche a Katia Ricciarelli, nata a Rovigo nel 1946, e a Enrico Lo Verso, nato a Palermo nel 1964. E ricordiamo anche Oliver Hardy, nato in Georgia nel 1892 e morto a Los Angeles il 7 agosto 1957 e componente, insieme a Stan Laurel, del duo comico Stanlio e Ollio, e Cary Grant, nato a Bristol nel 1904 e morto nell’Iowa il 29 novembre 1986 e inserito al secondo posto nella classifica delle più grandi star della storia del cinema stilata dall’American Film Institute.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com