Chi è nato oggi 17 gennaio: i compleanni glamour

A chi dobbiamo fare gli auguri tra i personaggi famosi nati il 17 gennaio? Iniziamo dal Canada, precisamente dall’Ontario, dove nel 1962 è nato Jim Carrey. Diventato famoso grazie a commedie come Ace Ventura – L’acchiappanimali, The Mask, Scemo & più scemo, Il rompiscatole, Bugiardo bugiardo, Il Grinch e Una settimana da Dio, negli anni è riuscito a farsi apprezzare anche per le sue performance in film drammatici, per esempio The Truman Show, Man on the Moon, Eternal Sunshine Of The Spotless Mind, Number 23 e A Christmas Carol.

Restiamo nel continente americano ma spostiamoci negli USA, precisamente a Chicago, dove nel 1967 è nata Michelle LaVaughn Robinson coniugata Obama, moglie del 44° Presidente degli Stati Uniti Barack, avvocato di successo e prima first lady afroamericana. Tra i suoi primati c’è anche quello di essere stata la prima moglie di un presidente statunitense ad apparire in una sitcom, per l’esattezza nella decima puntata della quinta stagione della serie di Nickelodeon iCarly. La sua autobiografia uscita nel 2018, Becoming, ha venduto più di 10 milioni di copie in tutto il mondo diventando uno dei libri di memorie più venduti di sempre.

Infine torniamo su questa sponda dell’Atlantico, da noi in Italia, e facciamo gli auguri a Micaela Ramazzotti, attrice romana nata nel 1979 che abbiamo visto per esempio nei film Zora la vampira, Tutta la vita davanti, La prima cosa bella, Posti in piedi in paradiso, Anni felici, Il nome del figlio, La pazza gioia, Gli anni più belli e nella fiction televisiva Un matrimonio. Spegne le candeline oggi anche l’ex velina bionda (in coppia con la mora Federica Nargi) Costanza Caracciolo, nata in provincia di Siracusa nel 1990.

Festeggia oggi anche Zooey Deschanel, nata a Los Angeles nel 1980 e interprete di film come Quasi famosi, The Good Girl, Un ragazzo tutto nuovo, Elf – Un elfo di nome Buddy, Guida galattica per autostoppisti, A casa con i suoi, Yes Man, (500) giorni insieme, Quell’idiota di nostro fratello, Manic, All the Real Girls, Un ponte per Terabithia e E venne il giorno e serie televisive di successo come New Girl.

