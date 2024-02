I beauty look dal backstage di Milano Moda Donna

Capelli naturali e messy e make-up radioso con occhi in primo piano. Scopri i beauty look dai backstage della Milano Fashion Week Autunno/Inverno 2024-2025.

Guardiamo le sfilate per scoprire cosa indosseremo la prossima stagione, ma i nostri occhi sono puntati sulle passerelle anche per avere un’anteprima sui trend beauty. E quale modo migliore che sbirciare nei backstage per essere sempre aggiornate su trucco e parrucco? Diamo un’occhiata al dietro le quinte della Milano Fashion Week per sapere cosa chiedere al parrucchiere e quali tecniche di make-up imparare per il prossimo inverno!

Gli hairstyle dal backstage della Milano Fashion Week

Wet look effetto glossy

Texture super gloss, wet look effetto specchio o anche più naturale ma sempre lucidissimo: questa è la prima tendenza che salta all’occhio esaminando il lavoro degli hairdresser per il prossimo Autunno/Inverno 2024-2025.

Backstage Anteprima FW24. Photo courtesy Wella Professional press office

L’abbiamo visto sofisticato sulla passerella di Anteprima realizzato dal team di Wella Professional guidato da Matteo Pasinato e più morbido e con i baby hair modellati a contornare il viso da MSGM dove Ryan Mitchell e Giorgio Parrivecchio hanno lavorato insieme per ricreare l’effetto di una chioma bagnata dalla pioggia.

Backstage MSGM FW24. Photo courtesy Wella Professional press office

Per ricreare anche a casa un look effetto bagnato, applica EIMI Just Brilliant o EIMI Sugar Lift sulle radici per ottenere uniformità e volumi piatti, fissa i baby hair con EIMI Super Set e poi completa con Sebastian Professional Zero Gravity.

Capelli sciolti e naturali

Backstage Avavav FW24. Photo courtesy Wella Professional press office

Capelli sciolti adornati da onde naturali oppure destrutturate e un po’ messy come quelle che Avavav ha chiesto a Valentino Fait e alla squadra di hair stylist di Wella Professionals. O anche l’autenticità delle chiome delle modelle, approccio scelto da Eugene Souleiman e Matteo Pasinato per Philosophy, saranno senza dubbio gli hairlook che vedremo più spesso per le nostre città l’inverno prossimo.

Backstage Philosophy FW24. Photo courtesy Wella Professional press office

Analogo mood naturale e sofisticato lo abbiamo ritrovato anche nel dietro le quinte di Alberta Ferretti e grazie alle sapienti mani di Paolo Soffiatti e dei parrucchieri di Schwarzkopf Professional che hanno usato i prodotti delle linee OSiS+ e Session Label per ricreare con i capelli delle modelle la visione della designer romagnola.

Backstage Alberta Ferretti FW24. Photo courtesy Schwarzkopf Professional press office

Ponytail, trecce e raccolti

Backstage Antonio Marras FW24. Photo courtesy Wella Professional press office

Il fil rouge della collezione di Antonio Marras è Eleonora D’Arborea, ultima giudice di Sardegna, e per celebrare la sua figura Eugene Souleiman, Andrea Gennaro e il team Wella Professional hanno pensato a una complicata composizione di trecce che da una centrale sul capo si dividono in due per incorniciare il collo e infine si liberano sciogliendosi lungo la schiena.

Backstage GCDS FW24. Photo courtesy Dyson press office

Trecce anche per GCDS che si affida a Jawara Wauchope, Global Ambassador Dyson, per realizzare trecce a spina di pesce sottilissime e scomposte o code ben tirate e poi attorcigliate a formare due chignon scolpiti con la lacca.

Backstage Ferragamo FW24. Photo courtesy Wella Professional press office

Backstage Max Mara FW24. Photo courtesy Wella Professional press office

Meno sbarazzini gli hairlook che Virginie Moreira, Giorgio Parrivecchio e Carlo di

Donato hanno creato per Ferragamo, o quelli di ispirazione maschile pensati da Odile Gilbert e Andrea Gennaro per Max Mara.

Backstage Iceberg FW24. Photo by Emanuele Uboldi courtesy Wella Professional press office

Backstage Missoni FW24. Photo courtesy Wella Professional press office

E poi tante tante ponytail basse: aderente alla nuca come quella di Michael Delmas e Ambrogio Virgiliucci per Iceberg, con ciuffo frontale e torchon da Missoni, pensata dal key stylist Jawara e realizzata dal team Wella Professionals guidato da Valentino Fait e Dario Manzan, o ancora super grafica e con tutti i capelli indietro come vista da Sunnei che l’ha pensata con la collaborazione di Ramona Eschbach e Manuel Sunda.

Backstage Sunnei FW24. Photo by Emanuele Uboldi courtesy Wella Professional press office

Il make-up dietro le quinte della MFW

Aggraziato ed elegante è il make-up realizzato da Hiromi Ueda per Giorgio Armani, ispirato agli

anni Sessanta ma con un twist moderno. L’incarnato è radioso e le labbra sono naturali o appena colorate per concentrare il focus sullo sguardo. Per il trucco degli occhi, il Global Make-up Artist Armani ha usato Eye Tint in Ebony e in Gold Ashes, la matita Smooth Silk Eye Pencil in Black e tanto mascara Eyes To Kill Classico.

Backstage Giorgio Armani FW24. Photo courtesy Armani Beauty press office

È naturale e deciso anche il maquillage di Ermanno Scervino pensato da Luciano Chiarello per il brand coreano Dear Dahlia. Per dare al viso un finish luminoso e trasparente è stato usato Skin Paradise Sheer Silk Foundation mentre la tridimensionalità è stata garantita da Skin Paradise Soft Velvet Setting Powder Compact in Tan. Sugli occhi la shade Taupe Brown di Paradise Jelly Single Eyeshadow e, sulle labbra, le tonalità Butterscotch e Button di Paradise Dream Velvet Lip Mousse.

Backstage Ermanno Scervino FW24. Photo by Davide Gallizio courtesy Dear Dahlia press office

Cover photo courtesy Wella Professional press office