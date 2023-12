Guida definitiva per un’idratazione ottimale della pelle del viso

Come mantenere la pelle del viso idratata

Non bisogna mai sottovalutare l’importanza dell’idratazione nella routine quotidiana di cura della pelle, poiché è fondamentale per il suo benessere. Esploriamo trattamenti e ingredienti che, passo dopo passo, arricchiscono la beauty routine, regalando una preziosa dose di idratazione alla pelle.

L’idratazione, essenziale per il benessere della pelle

L’idratazione rappresenta un pilastro fondamentale della routine quotidiana di cura della pelle del viso. Indipendentemente dal tipo e dalle caratteristiche della pelle, l’idratazione costituisce un gesto imprescindibile per ridurre la comparsa delle rughe, mantenere un adeguato livello di benessere, preservare tonicità e consistenza del viso, oltre a conferire colore e luminosità a un incarnato spento.

La nostra pelle è costituita per il 70% da acqua e per la parte rimanente da collagene, fibre di elastina, acido ialuronico e una serie di altre sostanze che, come la componente idrica, si rigenerano attraverso specifici processi di sintesi cellulare. È possibile intervenire su questi processi sfruttando le potenzialità dei vari prodotti offerti dalla cosmesi.

Considerando che nell’epidermide, lo strato più superficiale della pelle, l’acqua non resta a lungo, diventa fondamentale garantire un costante livello d’idratazione, approfittando delle soluzioni offerte dall’universo della cosmesi, scegliendo di applicare i migliori trattamenti idratanti per il viso, che garantiscono elasticità, compattezza e limitano l’incedere delle rughe e dei segni del tempo.

Di che cosa ha bisogno la pelle per mantenersi idratata

Il fondamento di una pelle radiosa, senza alcun dubbio, risiede nell’idratazione, ottenibile tramite l’impiego di una vasta gamma di prodotti arricchiti con agenti protettivi, emollienti, lenitivi e soprattutto idratanti. Questi sono appositamente formulati per soddisfare le esigenze di ogni tipo di pelle.

All’interno della routine di bellezza, l’idratazione assume un ruolo primario attraverso una serie di fasi che vanno dalla pulizia all’applicazione del tonico, dall’utilizzo del siero alla crema, integrando autentici concentrati di benessere come maschere, booster e una ricca varietà di oli.

L’importanza dell’idratazione all’interno della skincare routine

Un’idratazione efficace parte dalla detersione, con due passaggi distinti mattina e sera. Una pelle pulita assorbe meglio le sostanze idratanti. Per il benessere della pelle, è consigliabile usare detergenti delicati per evitare l’inaridimento, poiché una pelle secca rende più difficile l’assorbimento delle sostanze idratanti. Preferire soluzioni cremose o in gel con ingredienti come estratto di calendula, olio di nocciolo di albicocca, vitamina E o olio di avocado che riequilibrano la pelle.

Dopo la detersione, per idratare la pelle adeguatamente, è importante bilanciare il pH con un tonico lenitivo senza alcool, ricco di proprietà idratanti come quelli con minerali illuminanti o estratto di liquirizia. Applicare un siero viso sia la sera che la mattina è un passo fondamentale. La consistenza leggera va bene di giorno, mentre la sera è meglio optare per una formula più ricca per il rinnovamento cellulare, preferendo texture leggere e acquose per idratare e rimpolpare.

Ci sono numerose opzioni di creme idratanti giorno e notte da applicare dopo il siero per un’azione sinergica. Una crema da giorno ideale dovrebbe essere idratante, protettiva e nutriente, mentre quella notturna dovrebbe contribuire alla riparazione. Le creme viso offrono varie soluzioni arricchite con burro di cacao, karité, olio di sesamo, calendula, acido ialuronico o iasmonico, estratto di faggio, ceramidi, oltre a estratti vegetali di malva, rosa, tiglio, aloe e fiordaliso.

Maschere e oli, veri e propri concentrati di bellezza, completano il percorso di idratazione nella routine di skincare, agendo in profondità e assicurando un alto livello di idratazione integrata.