Come truccarsi per coprire i brufoli

Brufoli e brufoletti, macchie e cicatrici da acne. Se è vero che per porvi rimedio definitivamente la cosa migliore da fare è rivolgersi a uno specialista, è anche vero che inestetismi di questo tipo possono creare molto imbarazzo. Quindi nell’attesa che le prescrizioni del dermatologo facciano effetto, scopriamo come coprire i brufoli con il trucco con poche, semplici regole per minimizzare l’aspetto dei brufoli.

Come truccarsi quando si ha l’acne

Il primo, importantissimo step che dovrà precedere il tuo make up viso è l’idratazione. Anche se molte persone con la pelle grassa tendono a sottovalutare questo passaggio, in realtà non andrebbe mai dimenticato perché una buona crema idratante dalla texture leggera preparerà la cute a ricevere il trucco e ti aiuterà nella tenuta del maquillage.

Kiko Milano Skin Tone Concealer in Verde su amazon.it

Quando la lozione si sarà asciugata per bene, stendi un primer opacizzante per minimizzare gli inestetismi e uniformare l’incarnato. Per coprire gli arrossamenti della pelle, poi, usa un correttore verde e lavoralo bene con la spugnetta sui brufoli infiammati. Sulle macchie scure e le cicatrici, invece, stendine uno color albicocca.

Quindi, con un pennello o una spugnetta, passa un po’ di cipria per fissare il correttore e infine tampona un fondotinta per brufoli che sia a lunga tenuta ma leggero per scongiurare l’effetto maschera.

Come coprire i brufoli con il fondotinta

Se temi che un fondotinta qualsiasi peggiori la situazione della tua pelle, scegline uno oil free ad alta coprenza da utilizzare anche in caso di brufoli in fase acuta e da stendere bene con una spugnetta inumidita sfumandolo con attenzione ai bordi del viso.

e.l.f. Oil Free Flawless Finish Foundation in Almond su amazon.it

Quando invece le imperfezioni non sono tantissime, opta per un cosmetico leggero, per esempio una BB Cream, e copri le aree più critiche con un concealer dello stesso colore prima di perfezionare con una spolverata di cipria leggermente coprente.

Che colore si usa per coprire i brufoli

Dopo aver steso sulla pelle pulita e ben idratata un primer opacizzante, per un trucco che duri tutto il giorno, è il momento di mascherare le imperfezioni con il concealer. Per neutralizzare il rossore dei brufoli infiammati, usa un correttore a base verde, che con la sua tonalità maschera cromaticamente gli arrossamenti; su macchiette e cicatrici, invece, distribuisci un correttore color albicocca. In entrambi i casi, applicalo con un pennellino perché usando le dita rischieresti di riscaldarlo troppo.

Come coprire i brufoli se non hai il correttore

In alcuni casi, lo sai bene, tentare di coprire un brufoletto con il trucco ottiene solo il risultato di renderlo ancora più evidente. Se dunque non hai il correttore, o non vuoi utilizzarlo, la cosa migliore da fare è tentare di placare un po’ l’infiammazione.

Per ottenere ciò, la prima cosa da fare è un’accurata detersione della pelle usando un sapone neutro, facendo attenzione a non schiacciare i brufoli, e poi asciugare il viso tamponandolo con l’asciugamano senza strofinare.

Rimmel London Cipria Compatta Stay Matte in Warm Honey su amazon.it

Successivamente, applica una crema idratante e, con una cipria compatta oil free, tempona il ponfo per coprirne il rossore senza soffocarlo con il make-up.

Cover photo by halayalex on Freepik