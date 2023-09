Come truccarsi la mattina

Un trucco ben fatto al mattino può fare miracoli per il tuo umore e per iniziare la giornata con una marcia in più.

Truccarsi la mattina, per lo più quando si è di corsa, può sembrare una difficile sfida. Ma non c’è nulla da temere, perché con la giusta routine e giusti trucchi, puoi ottenere un trucco fresco ed “senza sforzo” in pochi minuti.

In che ordine si mette il trucco

In questa guida i passaggi chiave per truccarti al mattino in modo rapido e impeccabile.

Cosa mettere come base prima di truccarsi?

Ecco come preparare al meglio la tua pelle: inizia sempre il tuo trucco assicurandoti che il viso sia pulito ed idratato. Dopo aver lavato il viso con un detergente delicato, applica una crema idratante leggera. Puoi optare anche per una crema idratante con colori o una BB cream. Attendi alcuni minuti affinché si assorba nella pelle.



Prossimi passaggi:

Applica un primer: puoi applicare un primer dopo la crema idratante. Aiuta a preparare la pelle, a ridurre la visibilità dei pori e a far aderire meglio il trucco.





dopo la crema idratante. Aiuta a preparare la pelle, a ridurre la visibilità dei pori e a far aderire meglio il trucco. Correggi e uniforma: Se hai delle imperfezioni o occhiaie da coprire , applica un correttore per nasconderle prima del fondotinta. Scegli un correttore del colore adatto al tuo colore e per il tuo tipo di pelle e applicalo con un pennello o con le dita.





, applica un correttore per nasconderle prima del fondotinta. Scegli un del colore adatto al tuo colore e per il tuo tipo di pelle e applicalo con un pennello o con le dita. Applica il fondotinta per uniformare il colore della pelle: puoi utilizzare una spugna, un pennello o le dita per applicarlo. Assicurati di sfumare bene il fondotinta per un aspetto naturale.





per un aspetto naturale. Definisci le sopracciglia: sopracciglia ben definite possono fare la differenza nel tuo aspetto. Pettina le sopracciglia e, se necessario, riempi eventuali vuoti con una matita per sopracciglia. Cerca sempre di ottenere un aspetto naturale .





possono fare la differenza nel tuo aspetto. Pettina le sopracciglia e, se necessario, riempi eventuali vuoti con una matita per sopracciglia. Cerca sempre di ottenere un . Guance: applica un blush leggero sulle guance per un tocco di vivacità e colore. Scegli una tonalità che si adatti al tuo tono di pelle.





leggero sulle guance per un tocco di vivacità e colore. Scegli una tonalità che si adatti al tuo tono di pelle. Occhi: Applica un primer per occhi per ottenere una tenuta maggiore del trucco, poi applica l’ ombretto che desideri. In seguito aggiungi un tocco di mascara per aprire lo sguardo e se lo desideri l’ eyeliner lungo le ciglia superiori.





per occhi per ottenere una tenuta maggiore del trucco, poi applica l’ che desideri. In seguito aggiungi un tocco di per aprire lo sguardo e se lo desideri l’ lungo le ciglia superiori. Labbra: applica un rossetto, un gloss, o un balsamo labbra per completare il tuo look. Scegli una tonalità che si adatti al resto del trucco e al tuo stile e gusto personale.

Come fissare il trucco in modo naturale

Per fare durare il tuo trucco durante tutta la giornata, puoi optare per una leggera nebbia fissante sul viso. Ma se non si vuole utilizzare prodotti specifici, cosa mettere al posto del fissante trucco per fissare in modo naturale?

Tecnica dell’acqua

Una tecnica da sempre utilizzata, fin da quando i prodotti fissanti ancora non esistevano è quella dell’acqua ghiacciata. Una tecnica che consiste nel fissaggio grazie alla vaporizzazione dell’acqua ghiacciata a fine trucco.

L’acqua fredda possiede infatti una forte azione astringente sui pori della pelle, e fa aderire a meglio i prodotti alla pelle grazie alle sue proprietà idratanti.

Spray fai da te

Se preferisci prodotti naturali per fissare i trucco puoi provare questo spray fai da te facile da realizzare a base di tè e limone.

Basterà preparare un semplice infuso, lasciando per una notte due bustine di tè e limone in un litro di acqua. Una volta raffreddato, conservalo in frigo e spruzzalo a fine trucco sul viso.

Ricorda infine, non per minore importanza, queste ultime accortezze per un trucco duraturo:

Mani pulite: Assicurati di avere le mani pulite quando tocchi il viso per evitare di trasferire il trucco o di rovinare la consistenza.





quando tocchi il viso per evitare di trasferire il trucco o di rovinare la consistenza. Pelle ben preparata: La base per un trucco a lunga tenuta è una pelle ben idratata e pulita. Assicurati di detergere e idratare il viso prima di applicare il trucco.

Primer viso: Utilizza un primer viso leggero. Questo aiuterà a creare una base uniforme per il trucco e a farlo aderire meglio alla pelle.

Fondotinta leggero: Scegli un fondotinta leggero di una consistenza naturale. Evita i fondotinta troppo pesanti o spessi.

Cipria trasparente: Usa una cipria trasparente o una polvere leggera per fissare il fondotinta. Applicala solo nelle zone in cui tendi ad avere la pelle più lucida, solitamento nella zona T (fronte, naso e mento).

Eyeliner e mascara a prova di sbavature: Scegli eyeliner e mascara a lunga tenuta o a prova di sbavature per evitare che si corrompano durante il giorno.

Ombretto in crema o primer per occhi: Se utilizzi ombretti, puoi applicare un primer per occhi o ombretto in crema prima dell’ombretto in polvere per farlo aderire meglio e durare più a lungo.

Rossetto a lunga tenuta: scegli un rossetto a lunga tenuta o una tinta labbra che resista più a lungo senza bisogno di ritocchi.

Pulizia serale: Prima di andare a letto, rimuovi il trucco delicatamente utilizzando un detergente o un’acqua micellare. Mantenere la pelle pulita e idratata aiuterà a mantenere il trucco naturale nel tempo.

Ricorda che ogni persona ha esigenze diverse e che questa è una guida “generale” Puoi sempre adattare la tua routine di trucco seguendo i tuoi obiettivi e preferenze.