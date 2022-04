Capelli ricci: 3 idee per la primavera estate 2022

Dopo anni passati a farsi torturare da piastre e trattamenti alla cheratina per renderli lisci più a lungo possibile, da qualche tempo a questa parte i capelli ricci si stanno prendendo una bella rivincita. Da incubo a star dei social, i ricci stanno conquistando tutte, anche grazie ai mille tutorial che si vedono ogni giorno e che danno spunti sempre nuovi per creare delle acconciature spettacolari!

La primavera appena iniziata e l’estate alle porte rappresentano il periodo perfetto per sperimentare qualcosa di nuovo con i propri. Quindi basta code strette e pieghe lisce e via a foulard, forcine e boccoli liberi.

Scopriamo quindi alcune delle molteplici idee che è possibile sfoggiare per questa primavera e per la prossima estate con protagonisti i capelli ricci.

Idee per capelli ricci e corti

Chi porta dei capelli ricci in un taglio corto può divertirsi sfoggiando una delle tendenze che anche quest’anno va per la maggiore, cioè dei finti chignon bassi che possono essere fissati sulla nuca aiutandosi con delle forcine che tengono a bada la corposità dei capelli. Inoltre, per ottenere un effetto ancora più chic e intrigante, è possibile lasciare alcune ciocche sulla fronte o solo sui lati che incorniceranno il viso mettendolo in risalto.

Per rendere l’acconciatura più sbarazzina e fresca invece, è possibile inserire tra i capelli un foulard colorato o ricco di fantasie perfettamente abbinato con la primavera e l’estate.

Acconciature e stili per capelli ricci e lunghi

I capelli ricci e lunghi sono splendidi da sfoggiare liberi e fluenti, specialmente se curati e trattati con i prodotti giusti che ne amplificano le linee sinuose e morbide. Anche quest’anno sono particolarmente apprezzate e riprodotte le trecce in varie forme. Prima di realizzarle sui capelli ricci è bene aprire delicatamente i riccioli e utilizzare una piccola dose gel o di olio naturale per definirne i contorni e magari lasciare qualche riccio fuori posto ma “controllato”.

Acconciature e stili raccolti per capelli ricci

Chi possiede dei capelli lunghi e ricci può letteralmente dare libero sfogo alla sua fantasia grazie anche al fatto che per il peso, il riccio si allenta, apparendo più morbido. In questo caso una delle acconciature più interessanti per la primavera e l’estate 2022 è sicuramente un semi-raccolto romantico molto glamour e, allo stesso tempo, dal sapore bucolico. Se si opta per questa soluzione, ci si può servire di fermagli, forcine, elastici e spray lucidanti che rendono i capelli estremamente luminosi.

