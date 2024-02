5 tipologie di collane che non dovrebbero mancare tra gli accessori di una donna

Le collane sono tra gli accessori più utilizzati ed amati per arricchire un outfit, ma anche i più semplici. Esistono diversi modelli di collane, ciascuna con caratteristiche e forme differenti, ma ne esistono cinque tipi in particolare che possono essere abbinate a qualsiasi look, sia per il giorno che per la sera.

Scopriamo insieme, allora, quali tipologie di collane non dovrebbero mai mancare tra gli accessori di ogni donna.

Girocollo

Tra le tipologie di collane in argento per donna più amate troviamo il girocollo, un gioiello caratterizzato da una vestibilità quasi aderente, perfetto per incorniciare un collo esile e sottile. Ci sono molteplici tipologie di girocollo, tra cui la variante con ciondolo o punto luce, adatta anche per la sera o per impreziosire un vestito scollato. Invece, se si è alla ricerca di una collana d’argento per il giorno, è possibile optare per tipi di girocollo più semplici.

Choker

Il choker è un tipo di collana aderente al collo, con una misura che va dai 30 ai 38 cm. Ad oggi, il choker è una delle collane più utilizzate, ed è disponibile in oro, argento, velluto ed altri materiali di bigiotteria, con o senza pendenti annessi. Questo gioiello è adatto principalmente alle occasioni informali e può essere abbinato alle magliette con scollo a barca oppure ai top più casual.

Collana lunga

Si definisce “lunga” una collana in argento o in oro che misura tra i 65 e i 90 cm. È un tipo di gioiello molto elegante e vistoso, che può arrivare a raggiungere l’ombelico e può essere composto da diversi fili intrecciati tra loro. Ci sono diversi modi per utilizzare una collana lunga: attorcigliata diverse volte attorno al collo, aperta su un vestito aderente oppure su una maglietta ed un jeans. A seconda della tipologia, infatti, si adatta sia alle occasioni formali che a quelle informali. L’unico consiglio è quello di non esagerare, scegliendo altri accessori più semplici oppure puntando solo sulla collana per completare il look.

Collier

La parola collier significa semplicemente “collana” in francese, ma al giorno d’oggi è utilizzata per indicare una tipologia di gioiello molto prezioso. Nel tempo, i collier sono stati realizzati in molteplici materiali, ma quelli che hanno fatto la storia sono quelli tempestati di diamanti ed altre pietre preziose. L’abbinamento classico del collier è quello con gli abiti da cerimonia, meglio se con scollo a cuore oppure a barchetta. Tuttavia, un collier in argento oppure in oro bianco può essere perfetto anche per un look da ufficio, per illuminare una camicia in seta o in raso o una combo giacca + top a scollo ampio.

Filo di perle

Il filo di perle è un accessorio immancabile nel portagioie. Infatti, le perle non passano mai di moda e sono adatte alle persone di tutte le età. Inoltre, contrariamente a ciò che si possa pensare, non serve un’occasione speciale per indossare una collana di perle. I modelli più semplici e minimal sono perfetti anche per il giorno, per rendere ancora più eleganti dei look a tinta unita, mentre i modelli più particolari (ad esempio con forme irregolari o di grandi dimensioni) sono indicati maggiormente per le occasioni formali.